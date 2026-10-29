"No había impedimento": Gobierno argentino defiende la salida de Flávio Bolsonaro y niega ilegalidades

El jefe de gabinete de Argentina, Diego Santilli, dijo que la salida hacia Estados Unidos del senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro desde territorio argentino pudo llevarse a cabo porque tenía su documentación en regla y no había "impedimento de Interpol".

Bolsonaro huyó de Brasil perder las elecciones del domingo ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

“Como lo expresó la Dirección Nacional de Migraciones [de Argentina], ingresó con la documentación correspondiente, en regla, y salió en un avión también en las mismas condiciones”, se limitó a decir Santilli en diálogo con el canal El Tres.

Y continuó: “Entró por migraciones, no tenía ningún impedimento, no había impedimento de Interpol y esa es la conclusión clara; viajó a los Estados Unidos vía Guayaquil, si no me equivoco”.

El Gobierno argentino se ampara en que a Bolsonaro, que tiene dos causas judiciales en curso, no le pesaba una orden de captura. Entonces, cuando tramitó el ingreso desde Foz de Iguazú a Puerto Iguazú en camioneta, no saltó en el sistema una alerta.

“Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación... eso es lo que ha pasado. Migraciones lo autorizó porque no había impedimento”, volvió a decir Santilli al ser consultado si consideraba que hubo irregularidades en la fuga.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Oposición impulsa interpelación a Santilli

Según medios argentinos, Bolsonaro habría entrado en Argentina con un pasaporte italiano. Tiene esa nacionalidad desde 2023, de acuerdo a un documento del parlamento italiano consultado por la AFP.

Santilli evitó responder la consulta sobre si Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, estuvo en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú para el ingreso y posterior salida de Bolsonaro y su familia, como afirmó una investigación del diario La Nación.

Legisladores de la oposición impulsaron un pedido de interpelación a Santilli y otros miembros del gobierno para exigirles explicaciones sobre el rol de Argentina en la fuga.

Desde Estados Unidos, Bolsonaro agradeció a Milei "por su coraje, su sentido de justicia y de legalidad".

El candidato presidencial de derecha y senador brasileño, Flavio Bolsonaro, saluda durante una conferencia de prensa en Brasilia. Foto: AFP

La presunta asistencia del gobierno argentino para la huida de Bolsonaro acrecentó la crisis diplomática entre los dos gigantes del Mercosur.

Milei apoyó a Bolsonaro en su campaña presidencial y no se ha pronunciado sobre la reelección de Lula da Silva.

Bolsonaro no reconoció su derrota electoral y desde Estados Unidos se autoproclamó "líder de Brasil".

Con información de La Nación/GDA y AFP.