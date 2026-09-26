El papa en París: una "Iglesia abierta" que "acoja a quien esté lejos" y la eutanasia como "muerte programada"

El papa León XIV ayer este viernes a la Iglesia francesa que sea “una casa abierta” y que “acoja a quien está lejos” y “al extranjero”, en su discurso tras celebrar las vísperas con el clero del país en la catedral de Notre Dame de París, durante su primer día de visita a Francia.

El papa llegó a la catedral parisina en papamóvil por las calles del centro de París desde la sede de la Unesco, en un recorrido en el que se congregaron cerca de 300.000 personas para verlo.

En su discurso, admiró la restauración de la catedral de Notre Dame tras el incendio de 2019, que definió como un suceso “que no afectó solo a los católicos, sino a toda la sociedad”, porque la catedral representa una parte de la historia y de la identidad cultural de Francia. El papa Francisco había sido invitado a su inauguración en 2024, pero decidió no participar.

León XIV aseguró que “la reconstrucción de la catedral ha sido ocasión de un encuentro que ha ensanchado los espacios de acogida y participación más allá de las fronteras de la pertenencia eclesial”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el papa León XIV se dan la mano en el Palacio Presidencial del Elíseo. Foto: AFP

Al respecto, pidió a la Iglesia de Francia que se deje inspirar por esta reconstrucción y que dé prioridad a la “conversión misionera” que indicó el papa Francisco.

“Ahí reside la fuerza de una Iglesia viva: acoger la periferia que ya se encuentra en su corazón, acoger a quien está lejos, pero en realidad ya está cerca, acoger al extranjero en quien Cristo llama ya a la puerta”, dijo ante los cerca de 8.000 fieles y religiosos presentes.

Afirmó que “Notre Dame es signo de este encuentro en el corazón de París, presencia misionera, sencilla y benévola, que contribuya asimismo a armonizar las diferencias culturales y a sanar las heridas presentes en nuestras sociedades”.

El papa León XIV saluda a los fieles en una vigilia de oración con jóvenes en el estadio de Francia, en Saint-Denis. Foto: AFP

Les instó a ser “una Iglesia viva, multiforme y cercana” y a ser “capaces de desenmascarar relaciones injustas de poder y de preservar las semillas de justicia y de paz”. También los animó “a cultivar un amor auténtico por la liturgia” y “a cultivar la unidad del pueblo de Dios”.

“En el corazón de la ciudad, la catedral abierta es signo de una comunidad que alaba al Señor y vive la hospitalidad como forma misma de su existencia, para que todos puedan sentirse en casa, sin quedar dominados ni marginados en un mundo que muta”; aseguró.

Destacó que “esta catedral ha renacido” para dar un “impulso” a la “misión cotidiana” de la Iglesia de Francia.

El papa León XIV habla durante una vigilia de oración con jóvenes en el estadio de Francia, en Saint-Denis. Foto: AFP

Por su parte, el arzobispo de París, Laurent Ulrich, afirmó que “el mundo es siempre paradójico: aparenta no estar interesado y, sin embargo, está sediento de palabras verdaderas, de amor fraterno y de la paz que viene de Dios”.

A las diez en punto de la mañana de ayer las campanas de la basílica del Sagrado Corazón empezaron a repicar, uniéndose al tañido de las de todas las iglesias de París y de Francia para dar la bienvenida a León XIV, que inició una visita de cuatro días que lo llevará también a Lourdes y Metz.

Desde primera hora de la mañana numerosos grupos habían ido tomando posiciones entre la iglesia de Nuestra Señora de los Campos y las orillas del Sena, en un recorrido de 2,5 kilómetros que atravesó algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad.

El papa León XIV camina por una alfombra roja hacia el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. Foto: AFP

Rechazo a la eutanasia, una “muerte programada”

El papa León XIV advirtió ayer sobre el riesgo de “perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’”, en un contexto de preocupación sobre la inteligencia artificial.

Asimismo, criticó prácticas como la gestación subrogada y la eutanasia, una “oferta de muerte programada”, asegurando que se trata de “derivas” de la ciencia que no están guiadas por la conciencia.

El sumo pontífice ya había dedicado en mayo su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, a la IA, una tecnología que llamó a “desarmar” para “impedirle el dominio sobre lo humano”. Es la primera visita oficial en 18 años de un papa a este país.