Gadi Eisenkot busca ser el próximo primer ministro de Israel. Su partido, Yashar!, acordó firmar un pacto de coalición con Los Demócratas, la formación de izquierda que lidera Yair Golan. Si se forma gobierno, Los Demócratas recibirían cuatro ministerios.

"Gadi Eisenkot, presidente de Yashar!, y Yair Golan, presidente de Los Demócratas, acordaron firmar un acuerdo de coalición entre ambos partidos", señalaron las dos formaciones en un comunicado conjunto difundido este jueves.

Según el reparto, Los Demócratas quedarían a cargo de Trabajo y Asuntos Sociales, de Comunicaciones y de Cultura y Deporte. También tendrían el Ministerio de Seguridad Nacional, con competencias ampliadas. Esa cartera la ocupa hoy el ultranacionalista y Itamar Ben Gvir.

Ministros del partido también se harán cargo del Ministerio de Igualdad Social. La formación presidirá además la Comisión de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento y ocupará otros cargos legislativos. Tendrá representantes en la comisión de selección judicial, y uno de sus integrantes coordinará la relación entre el Gobierno y el Parlamento.

En el comunicado, Los Demócratas reconocieron que aspiraban al Ministerio de Justicia. Dijeron que dejaron de lado ese reclamo para "actuar con rapidez" en la formación del gobierno, y aclararon que están "finalizando los últimos detalles antes de firmar el acuerdo".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de que se anunciaran las primeras encuestas, en Jerusalén. Foto: AFP

Una semana agitada

El acuerdo llega después de unos días de idas y vueltas.

El martes por la tarde, Los Demócratas congelaron la negociación con Yashar!. Lo hicieron por diferencias en el reparto de ministerios y en protesta porque Eisenkot también negociaba un posible gobierno de unidad con el Likud de Benjamín Netanyahu.

Ese mismo martes, Yashar! anunció su primer acuerdo de coalición, con Israel Beitenu ("Israel, nuestro hogar"), el partido conservador del ultranacionalista Avigdor Líberman.

Un día después, Los Demócratas volvieron a la mesa de negociación. Este jueves se anunció el acuerdo, el segundo que consigue Eisenkot.

Gadi Eisenkot vota en Herzliya el 27 de octubre. JACK GUEZ/AFP fotos

Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre para formar un gobierno que reemplace al de Netanyahu, hoy primer ministro en funciones. El plazo se puede extender 14 días. En las elecciones de octubre, ninguno de los dos bloques obtuvo una mayoría clara.

Lejos de las 61 bancas

Los números todavía no alcanzan. Yashar! (21 escaños), Los Demócratas (8) e Israel Beitenu (7) suman 36 bancas. Con B'Yachad, la lista de Naftali Bennett y Yair Lapid (12), el bloque que encabeza Eisenkot llega a 48. La mayoría en el Parlamento, de 120 bancas, es de 61.

El bloque contrario a Netanyahu no se pone de acuerdo sobre con quién aliarse para llegar a esa cifra. Las opciones son los partidos ultraortodoxos, las listas de mayoría árabe o el propio Likud, en un gobierno de unidad nacional.

Yair Lapid, líder de la oposición de Israel. Foto: AFP

Ese es el punto en el que chocan los socios de Eisenkot. Los Demócratas son los principales defensores de un gobierno que se apoye en los partidos árabes, la Lista Conjunta (11) y Raam (8). Entre los dos suman 19 escaños, y sus miembros y votantes son en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí. Israel Beitenu se opone firmemente a esa salida.

Si se deja de lado el apoyo árabe, como pide Líberman, Eisenkot tendría que buscar el de los ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá. Tienen 13 bancas entre los dos, justo lo que le falta para llegar a 61.

Con información de EFE y AFP