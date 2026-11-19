El embajador de Israel, Eldad Hayet, lamentó este jueves que el Frente Amplio “haya desistido de la invitación a intervenir en el reconocimiento” a Enrique Rodríguez Fabregat, “uno de sus miembros fundadores”. Así lo dijo durante el homenaje por los 50 años del fallecimiento del diplomático uruguayo, en el que hablaron el exmandatario colorado Julio María Sanguinetti y el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Rodríguez Fabregat, en palabras del embajador, “quedó asociado para siempre a uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia contemporánea, la creación del Estado de Israel”. Hayet recordó en su discurso que el uruguayo, en 1947, “como integrante de la comisión especial de las Naciones Unidas sobre el futuro de la región, desempeñó un papel fundamental en la elaboración de la propuesta de creación de dos Estados”.

El embajador, después de lamentar la no intervención del Frente Amplio, añadió: “Israel no olvida a Enrique Rodríguez Fabregat. Su historia es también una demostración de que los vínculos entre Uruguay e Israel trascienden los gobiernos, las coyunturas políticas y hasta el océano que separa geográficamente a nuestros países”.

A Rodríguez Fabregat lo describió como un “defensor permanente de Israel y especialmente un luchador incansable contra el antisemitismo”.

Dentro del Frente Amplio conviven distintas posturas sobre el Estado de Israel y el conflicto en Medio Oriente.

El documento de estrategia del octavo Congreso Nacional del Frente Amplio, como publicó ayer El País, incluye una serie de definiciones sobre política internacional. La fuerza política propone que Uruguay se retire de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Además, el texto reafirma que lo ocurrido en la Franja de Gaza constituye un genocidio y sostiene que el Estado de Israel mantiene una política sistemática de "apartheid, persecución, encarcelamiento y limpieza étnica contra el pueblo palestino y la oposición política interna".