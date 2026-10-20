Hay una "pretension de legitimar a organizaciones terroristas", dijo embajador israelí sobre evento en el Palacio

En las últimas horas se desató en el Parlamento una nueva polémica que tiene como trasfondo ideológico las dos posturas del sistema político uruguayo en relación al conflicto de Israel y Palestina, y que produjo, como siempre, declaraciones cruzadas de uno y otro lado. El disparador fue un evento que se realizará el próximo 26 de octubre en el Palacio Legislativo, a solicitud del senador frenteamplista Gustavo González —y que fue autorizado por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse— para conmemorar el Día de la Mujer Palestina. La jornada tendrá como exponente —vía video— a Majida al-Masri, subsecretaria del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP).

La noticia produjo de inmediato el "más enérgico y categórico rechazo" de la coalición republicana, cuyos legisladores firmaron una carta, dirigida a Cosse, en la que se recuerda que el FDLP es para Israel una organización responsable de atentados mortales contra sus ciudadanos.

“En cuanto a las manifestaciones públicas atribuidas personalmente a Majida al-Masri, cabe señalar que ha defendido la denominada 'resistencia en todas sus formas' y promovido la incorporación de las organizaciones terroristas Hamás y la Yihad Islámica a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el marco de una estrategia común”, indicaron los legisladores en la carta.

En su cuenta de X, el senador blanco Sebastián Da Silva publicó varios posteos cuestionando esta mesa redonda. "¿Qué harán? —se preguntó en uno de ellos—. ¿Un tutorial de cómo torturar mujeres? ¿Cómo filmar violaciones?".

Al reclamo se sumó también el embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet. En declaraciones a El País, el diplomático sostuvo que le "preocupa la pretensión de legitimar a organizaciones terroristas mediante la participación de sus miembros en actividades públicas”. Y denunció que el FDLP "es responsable de múltiples ataques terroristas contra la población israelí, incluido el del 7 de octubre de 2023, causando numerosas víctimas civiles”. Esta última referencia alude a los últimos ataques liderados por Hamás, que dejó como consecuencia 1.200 personas asesinadas y 251 secuestrados. Israel respondió con bombardeos y operaciones terrestres en Gaza —desde donde partieron los terroristas de Hamás—, que dejaron como consecuencia unas 74.000 víctimas fatales y acusaciones de genocidio por buena parte de la comunidad internacional.

"Es una organización absolutamente legal", defienden en el FA

Cosse respondió este martes en su cuenta de X denegando la petición de la oposición. "El Parlamento es la casa de la democracia uruguaya —escribió—. En él están representadas todas las expresiones que la ciudadanía elige, y sus puertas están abiertas a las más diversas formas de ver y entender el mundo, siempre dentro del respeto a nuestros principios republicanos".

Explicó luego que el Palacio Legislativo es frecuentemente escenario de "una gran variedad de actividades" y que "el criterio vigente es que cada legisladora y cada legislador puede solicitarlas", siempre bajo su "responsabilidad por los eventos que se realizan con su firma". Por tanto, y defendiendo la "libertad de reunión y la libertad de expresión", la vicepresidenta concluyó que "no corresponde" que, como jerarca, "decida quién puede hablar y quién no en las actividades convocadas por los parlamentarios".

El Parlamento es la casa de la democracia uruguaya. En él están representadas todas las expresiones que la ciudadanía elige, y sus puertas están abiertas a las más diversas formas de ver y entender el mundo, siempre dentro del respeto a nuestros principios republicanos.



Las… — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 20, 2026

El senador González, impulsor de esta iniciativa —en cuyo flyer se presenta a Majida Al-Masri como "exministra de Asuntos Sociales del Estado de Palestina"—, respondió a las críticas en rueda de prensa también este martes. Rechazó, en resumen, que se señalara al FDLP como organización terrorista.

"Aparentemente la acusación está equivocadísima. Tienen que registrar el listado de Estados Unidos de las organizaciones terroristas, en la cual el frente democrático no está y no ha hecho ninguna resistencia más que dentro de su terroritorio. Jamás (hicieron) un atentado, jamás un secuestro, jamás nada", declaró el dirigente socialista. Y aseguró además que Al-Masri "vive hoy en Cisjordania", con lo cual "si Israel tuviera interés como gobierno en ir contra ella ya lo habría hecho". "Por lo tanto, la mujer es legal".

Luego volvió sobre el FDLP: "Es una organización absolutamente legal en Palestina, que nada tiene que ver con grupos terroristas. Esto es todo un invento que han hecho. Leyeron mal. El frente democrático no está en la lista de Estados Unidos, miren de quién estoy diciendo, como grupo terrorista".

Daniel Caggiani, senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), también fue consultado al respecto por los medios. "Soy de los que piensan que en realidad el Parlamento tiene que ser la casa de la democracia" y que, en esa calidad, deben recibirse "a todas las voces diferentes", sostuvo. "Cuando se censuran las voces me parece que la democracia en Uruguay se deteriora".