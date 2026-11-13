Delegación uruguaya viajó a Israel para abordar temas deportivos, de innovación tecnológica e inteligencia artificial

Una delegación uruguaya viajó a Israel para conocer de primera mano cómo ese país trabaja aspectos deportivos, tecnológicos, de innovación y de seguridad en la actualidad, en medio de una situación geopolítica tensa que afecta a esa región. Viajaron rumbo al continente asiático los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Andrea Lanfranco y Eduardo Mosegui, el presidente de la Federación Uruguaya de Basketball Héctor Assir, el intendente de Durazno Felipe Algorta, el exbasquetbolista Esteban Batista (que vivió dos años en Tel Aviv cuando defendía al Maccabi Tel Aviv), el empresario del rubro hotelero Alejandro D’Elia y periodistas de los principales medios deportivos de Uruguay, entre los que estuvo Ovación.

Contraste

Más allá de las distintas opiniones que se pueden generar, o de los convencimientos ideológicos que cada persona pueda tener en relación al conflicto de Medio Oriente, Israel ha intentando no detener sus actividades pese a la guerra, aunque se han generado dificultades, como por ejemplo que la selección de básquetbol no pueda jugar de local desde hace cuatro años, o que haya deportistas que desistan de ir a jugar a Israel por la guerra.

No es lo que le pasó al colombiano Alex Castro (exjugador de Nacional), que milita en el Hapoel Kfar Shalem de la Segunda División y que en ningún momento puso en tela de juicio su aceptación de la propuesta por el contexto actual del país, según le dijo a Ovación en el medio de una de las cenas protocolares que se realizaron durante el viaje. “Vine con mi esposa y con mis hijas y en ningún momento dudamos de aceptar. Vivimos con normalidad, como en Colombia, y estamos felices de estar acá”, expresó el extremo.

Israel intenta hacer una vida normal, hace varias semanas que no se escucha el sonido de las alarmas en las distintas ciudades, esas que avisan de que el país podría ser bombardeado y que invita a los residentes a guardarse en los lugares seguros antimisiles. Para los israelíes es algo normal convivir con ese tipo de situaciones, aunque para los visitantes sea algo totalmente atípico. Todos son conscientes de que la situación puede cambiar en cualquier momento, y la sensación de tranquilidad puede transformarse en tensión en un abrir y cerrar de ojos.

Deporte

Así como Israel se ha destacado por múltiples innovaciones tecnológicas (como la creación de la aplicación Waze, la creación del riego por goteo, el desarrollo del tomate cherry, la conformación de la “cúpula de hierro”, el sistema de defensa aérea inteligente diseñado para detectar y destruir cohetes, y el desarrollo de la PillCam en medicina), en el ámbito deportivo se las ha ingeniado para avanzar en temas de seguridad e innovación tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial, que involucra varias áreas. Es por ello que estuvieron presentes en la delegación los dirigentes Lanfranco, Mosegui y Assir, ya que hubo varias charlas que apuntaron al intercambio de conocimientos.

La delegación visitó el Hype Sports Innovation Lab (la mayor plataforma y ecosistema global dedicado a la innovación tecnológica en el sector deportivo, que trabaja con varios de los equipos más grandes del mundo, tanto en fútbol como en básquetbol), el museo del deporte, el Clutch Hoops de Raanana (el primer centro privado de desarrollo del básquet de alto rendimiento), el estadio histórico Bloomfield y la empresa Colosseum Sport, dedicada al análisis de datos y la retransmisión de medios), entre otras actividades que se realizaron y cenas de protocolo, como con el presidente de la Asociación de Fútbol de Israel, Moshe “Shino” Zuares.

En tiempos donde la baja en el turismo se hace sentir en este momento inestable, en Israel valoran enormemente a las personas que viajan a interiorizarse de la realidad del país, mientras en todo momento dejan en claro que se pueden hacer cualquier tipo de preguntas.

Propuesta para la selección de básquetbol de Uruguay

La Asociación Israelí de Básquetbol invitó a Uruguay a jugar un amistoso en Tel Aviv en el caso de que la Celeste clasifique al Mundial, a modo de preparación. El presidente Amos Frishman le planteó la posibilidad a Héctor Assir, quien ve con muy buenos ojos esta chance. El básquet es el deporte más importante de Israel; tiene 4 jugadores en la NBA.