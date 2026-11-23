El partido del dirigente israelí Benjamin Netanyahu y el de su rival Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno, concluyeron ayer domingo nuevas conversaciones sin lograr un acuerdo sobre una posible coalición, que requeriría importantes concesiones por ambas partes.

Tras casi cuatro horas de discusiones, los representantes del partido centrista Yashar de Eisenkot y de la formación de derecha Likud, de Netanyahu, finalizaron su reunión en Herzliya, cerca de Tel Aviv, una semana después de un primer encuentro.

“Las posiciones de ambos partidos sobre una serie de cuestiones de fondo fueron presentadas y objeto de debates en profundidad”, indicaron las dos formaciones en un escueto comunicado, que no dejó ver ningún signo de acercamiento y se limitó a anunciar la celebración de una nueva reunión, sin precisar cuándo.

Antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre -un plazo que puede prorrogarse 14 días- para formar gobierno, tras las legislativas de finales de octubre que no otorgaron la mayoría absoluta a ningún bloque.

Con 48 escaños en la Knéset (Parlamento israelí), donde la mayoría absoluta requiere 61, su bloque sigue dividido sobre la estrategia a adoptar: aliarse con los partidos ultraortodoxos, acercarse a las formaciones árabes o formar un gobierno de unidad nacional con el Likud.

Esta última fórmula, defendida por Netanyahu, podría basarse en una alternancia entre ambos dirigentes en el cargo de primer ministro, un mecanismo ya utilizado en Israel.

Este arreglo permitiría al primer ministro saliente conservar inmunidad frente al juicio por corrupción que enfrenta, así como seguir oponiéndose a la creación de una comisión de investigación independiente sobre los fallos de seguridad que precedieron al ataque del grupo terrorista islámico Hamás del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, esta perspectiva tropieza con la negativa de Eisenkot a gobernar bajo la dirección de Netanyahu, contra quien centró su campaña electoral.

Alternativa

El líder del partido Yisrael Beitenu (Israel, Nuestra Tierra), Avigdor Líberman, defendió pactar con los partidos judíos ultraortodoxos como la “única” manera de lograr una mayoría parlamentaria que dé el Gobierno a Gadi Eisenkot.

“La única manera de desmantelar el bloque de Netanyahu es formar una coalición con Shas y Judaísmo Unido de la Torá. Sí, eso tendrá un precio político e ideológico. Estoy dispuesto a pagarlo para lograr el objetivo realmente importante: reemplazar a Netanyahu y formar un gobierno estable que dure cuatro años”, escribió en X el político derechista.

Su mensaje se produce después de que Eisenkot, que encabeza la coalición opositora que pretende formar Gobierno de la que Líberman forma parte, dijera que pretendía gobernar en minoría si no lograba sumar una mayoría parlamentaria.

“Gobierno de minoría: trampa y continuación del Gobierno de Netanyahu”, comienza el mensaje en redes de Líberman.

“No se puede caer en la histeria cada día, y ciertamente no se deben tomar decisiones fatales bajo presión y con el deseo de lograr una victoria momentánea”. De esta forma, Líberman rechazó nuevamente aceptar el apoyo de los partidos árabes para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento nacional de Israel.

Con información de EFE y AFP