Oposición de Israel exige la salida de Netanyahu y frena las negociaciones de unidad

El líder del bloque de la oposición y aspirante a primer ministro de Israel, Gadi Eisenkot, aseguró ayer domingo horas después de que su partido se reuniera con el del mandatario, Benjamín Netanyahu, para abordar un Gobierno de unidad, que este no puede permanecer al frente del Ejecutivo “bajo ninguna circunstancia”.

“Bajo ninguna circunstancia puede Netanyahu permanecer al frente del Gobierno ni siquiera un minuto más. Bajo ninguna circunstancia debe Israel verse arrastrado a otras elecciones con él como primer ministro”, aseguró el líder del partido Yashar! (”¡Recto!”) en un comunicado.

Eisenkot afirmó además que mientras Netanyahu permanezca en el cargo “Israel ya no puede esperar unas elecciones justas y legales”. “Esta es la consideración primordial que me guía en todas las negociaciones”, sentenció.

Su comunicado se publicó poco después de que concluyera una reunión entre delegaciones de su partido y el Likud de Netanyahu.

Eisenkot hizo alusión, respecto a la legalidad de las elecciones, a una información difundida por la Cadena 12 de la televisión israelí según la cual un alto funcionario de la oficina de Netanyahu habría sido quien compartió pruebas falsas del presunto fraude del que el primer ministro acusó a las formaciones árabes el día de los comicios.

EFE