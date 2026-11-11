Crisis política en Israel: la oposición frena los diálogos con Netanyahu por cruces sobre seguridad y terrorismo

El líder de Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno en Israel, canceló ayer martes la reunión de negociación que su partido tenía prevista para hoy miércoles con el Likud del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, en respuesta al discurso de este en la sesión inaugural de la Knéset (Parlamento).

Eisenkot tomó la decisión “ante el discurso divisivo del primer ministro saliente y el desprecio a la ceremonia de jura de la Knéset, y con ella a lo que aún queda del sentido de Estado bajo el Gobierno de Netanyahu”, según un comunicado de Yashar!.

“El primer ministro saliente arremetió esta noche contra los ciudadanos de Israel en lo que se ha convertido en otro triste recordatorio, para quien necesitara una prueba más: Netanyahu no quiere unidad”, añade. “Como siempre, entre la gravedad del momento y la fortaleza de la sociedad israelí y su supervivencia política, Netanyahu siempre se elegirá a sí mismo. A cualquier precio”, sostiene.

En respuesta, el Likud aseguró que Netanyahu “removerá cielo y tierra por la unidad nacional” y que el partido está “dispuesto a reunirse con los representantes de cualquier facción que quiera la unidad”.

“Netanyahu mantiene sus palabras de que no se puede cooperar con partidarios del terrorismo ni con quienes esta misma noche abandonaron el pleno durante el canto del HaTikva”, señaló el Likud en un comunicado, en alusión a la retirada de algunos diputados árabes al sonar el himno nacional de Israel.

“Resulta extraño que se cancele una reunión con el Likud y, en cambio, se sigan impulsando contactos precisamente con ellos”, añadió el partido.

En su intervención ante la Cámara, Netanyahu instó a establecer “un Gobierno de unidad nacional” frente a la amenaza de Irán, cuestionó la disposición de la oposición a gobernar junto a las formaciones árabes, a las que acusó de “apoyar el terrorismo”, y las calificó de “caballo de Troya” de Irán y de grupos armados afines.

Eisenkot, a quien el presidente, Isaac Herzog, encomendó el domingo la formación de un Gobierno, dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para conformar el Ejecutivo.

EFE