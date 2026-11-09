Israel está encaminado a formar gobierno, probablemente de minorías, ante las divergencias de base

El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó ayer domingo al líder opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo Gobierno, después de que obtuviera el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knéset (Parlamento), pese a que el Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue el partido más votado en las elecciones del 27 de octubre. “Es evidente que Eisenkot ha recibido el apoyo claro e inequívoco de una mayoría de los diputados en la cuestión más central: quién tiene más posibilidades de formar el próximo Gobierno que obtenga la confianza de la Knéset”, afirmó Herzog en un acto en la residencia presidencial en Jerusalén.

Herzog reconoció ser “muy consciente” de que el Likud es la bancada más nutrida de la nueva Knéset, pero justificó su decisión en “los claros precedentes” de sus predecesores, que en varias ocasiones encargaron el Gobierno al líder de un partido que no era el más votado. En las elecciones, el Likud obtuvo 27 escaños, frente a los 21 de Yashar!, el partido de Eisenkot. Les siguen Beyajad, de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, con 12, y la árabe izquierdista Lista Conjunta, con 11.

Los Demócratas y la islamista Raam, lograron 8 cada uno, y el ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, Israel Beitenu, de Avigdor Líberman, y el ultraderechista Poder Judío, con 7 cada uno. Sionismo Religioso y el ultraortodoxo Shas obtuvieron 6 escaños cada uno.

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, obtuvo en las consultas el respaldo de 67 diputados, incluidos los de las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, frente a las 46 recomendaciones que recibió Netanyahu. El partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, miembro de la coalición saliente, no recomendó a nadie. El presidente enumeró los “inmensos” retos del próximo Ejecutivo, entre ellos Irán, el plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza, las negociaciones con el Líbano, las sanciones internacionales, “una nueva situación política en Estados Unidos”, el servicio militar de los ultraortodoxos y “la terrible violencia, especialmente la que consume a la sociedad árabe”.

Herzog recordó además que Eisenkot perdió en la guerra de Gaza a su hijo y a dos sobrinos, y le pidió que forme un Gobierno “que sirva a todo el pueblo, a quienes lo apoyaron y a quienes no”. Eisenkot dispone de 28 días, y otros 14 prorrogables, para formar una coalición. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

Por su parte, Eisenkot se mostró abierto a una coalición que incluya al partido de Benjamin Netanyahu al ser designado oficialmente para formar el próximo Gobierno, pero acusó al primer ministro saliente de haber sumido a Israel en una crisis histórica.

“Si los miembros del Likud y del Partido Sionista Religioso creen realmente que este es un momento para la unidad, como le dijeron al presidente, no veo ninguna razón por la que no apoyarían un Gobierno dirigido por mí y los principios que he presentado”, afirmó Eisenkot.

“Estamos en estado de emergencia y nos acercamos a un punto de no retorno para el Estado de Israel”, advirtió, y abogó en favor de medidas políticas “creativas y poco convencionales”.

Los partidos que le apoyan están unidos en su voluntad de poner fin a las dos décadas de mandato de Netanyahu, pero provienen de un amplio espectro político y no están de acuerdo sobre la composición del futuro Gobierno.

Discrepan en particular sobre las dos principales listas de mayoría árabe, que obtuvieron 19 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento israelí en las últimas elecciones.

Su apoyo a Eisenkot podría ser decisivo, pero varios de sus aliados se niegan a depender de sus votos.

En una sociedad aún traumatizada por el ataque del grupo terrorista islámico Hamás del 7 de octubre de 2023, una cooperación con los partidos que representan a los palestinos de Israel molesta a una parte del electorado judío.

Los árabe-israelíes son descendientes de palestinos que permanecieron tras la creación de Israel en 1948 y representan 20% de la población.

Gobierno en minoría

Las discrepancias pueden llevar a Eisenkot a intentar formar un gobierno en minoría, es decir, sin el apoyo de más de la mitad de los 120 diputados.

De hecho, ha pedido la formación de un “gobierno de emergencia nacional”, lo que deja entrever esta posibilidad.

Si fuera así, solo los 48 diputados de su bloque votarían a favor de su Gobierno, frente a los 46 leales a Netanyahu.

Los otros 26, procedentes de los partidos árabes y de una formación ultraortodoxa, no votarían a favor de la moción de confianza a su gobierno.

Un gobierno respaldado por solo 48 diputados sería muy frágil y le obligaría a negociar cada ley. Las negociaciones también podrían traducirse en un mayor peso de las formaciones árabes o ultraortodoxas.

“Atravesamos uno de los períodos más críticos que haya conocido jamás la democracia israelí”, afirmó Eisenkot.

Con información de EFE y AFP