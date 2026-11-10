Netanyahu insiste en liderar al nuevo gobierno

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró ayer lunes su llamado a formar un gobierno de unión nacional bajo su dirección, a pesar de que el presidente del país confió a su rival, Gadi Eisenkot, la tarea de constituir una coalición tras las elecciones legislativas.

“Hace dos días llamé a la formación de un gobierno de unión nacional, y ese es el imperativo del momento”, declaró el primer ministro saliente en un video publicado en Instagram.

Este gobierno debería reunir a los partidos de su campo, en particular a los ultraortodoxos, así como a las demás formaciones sionistas, precisó.

“¿Y quién debería dirigir un gobierno así? Naturalmente, el partido que debería dirigir este gobierno es el partido más grande”, prosiguió, señalando que su formación, el Likud, había obtenido 250.000 votos más que su principal competidor, el Yashar de Eisenkot.

Netanyahu también excluyó cualquier coalición que dependa de aquellos a quienes califica de “partidarios de Hamás”, en referencia a las listas de mayoría árabe israelí que obtuvieron el número récord de 19 escaños en los comicios, considerando que un gobierno así no podría combatir de manera eficaz a Irán y al “islam radical”.

Estas declaraciones se producen mientras Gadi Eisenkot, recomendado por 67 diputados, fue oficialmente encargado el domingo de formar el próximo gobierno.

Dispone de 28 días para conseguirlo, con una posible prórroga de 14 días.

Pero se prevé que las negociaciones sean difíciles. Unidos por su voluntad de poner fin a las dos décadas que lleva Netanyahu en el gobierno, los partidos que apoyan a Gadi Eisenkot discrepan sobre la manera de lograrlo.

Avigdor Lieberman, jefe del partido nacionalista laico Israel Beiteinu (7 escaños), rechaza cualquier coalición que dependa del apoyo de los partidos árabes, cuyo respaldo permitiría a la oposición contar con una mayoría cómoda.

Gadi Eisenkot también puede formar un gobierno minoritario, con 48 diputados frente a 46 fieles a Netanyahu, mientras que los otros 26, procedentes de las formaciones árabes y ultraortodoxas, se abstendrían en la votación de confianza a su gobierno. Pero esta opción también se topa con la oposición de Avigdor Lieberman, así como con las reservas de otros socios potenciales.

Si Eisenkot no consigue constituir una coalición, podría designarse a otro candidato. En caso de confirmarse el bloqueo, podrían convocarse nuevas elecciones el próximo año.

La 26ª Knéset (Parlamento israelí) celebrará hoy su sesión inaugural tras las elecciones. Los 120 diputados de la Knéset jurarán sus cargos en una sesión que estará presidida por el jefe del Estado, el presidente Isaac Herzog.

Con información de EFE y AFP