Crisis política en Israel: Gadi Eisenkot rechaza la convocatoria de Benjamin Netanyahu para formar un gabinete

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volvió a defender ayer sábado la formación de un Gobierno de unidad nacional con su rival Gadi Eisenkot, para “garantizar la seguridad de Israel” frente a Irán, cuya amenaza promete eliminar “de una vez por todas”.

Tras reunirse el jueves con Eisenkot, encargado de formar el próximo Gobierno israelí, Netanyahu aseguró que ha reforzado su convicción “de que es esencial, en este momento, formar un Gobierno de unidad nacional”.

Este Gobierno debería reunir a “todos los partidos” que reconozcan “a Israel como el Estado del pueblo judío”, para hacer frente a los desafíos de seguridad, en particular Irán, cuyo régimen “no dudará en utilizar el arma nuclear contra nosotros”, aseguró en una declaración en video.

Después de las elecciones legislativas del 27 de octubre, Eisenkot tiene el respaldo de 67 diputados y dispone de 28 días, prorrogables eventualmente por otros 14, para formar Gobierno.

Ningún bloque obtuvo una mayoría clara en los comicios.

Las negociaciones se anuncian difíciles, especialmente por la participación de los partidos árabes israelíes, que cuentan con 19 escaños y podrían tener un papel decisivo.

El Gobierno de unidad nacional que defiende Netanyahu reuniría a los principales partidos judíos sionistas, desde la derecha hasta el centro, y excluiría a las formaciones árabes israelíes, a las que califica de “partidarias del terrorismo” y que, según él, “no estarán en condiciones de afrontar este enorme desafío” frente a Irán.

Reacción de Eisenkot

Gadi Eisenkot tachó ayer de “farol” el llamamiento de Netanyahu a negociar “sin condiciones previas” un Gobierno de unidad, y lo retó a demostrar su voluntad apoyando el martes al candidato de la oposición para presidir la Knéset (Parlamento), Matán Kahana. “Netanyahu llama a negociar después de que ya se haya fijado, dice que quiere unidad, pero desprecia un acto de Estado en la Knéset y divide e incita como si no hubiera un mañana. Buen intento, pero estos trucos no funcionan conmigo. Tampoco con los ciudadanos de Israel”, dijo el líder de Yashar! (¡Recto!) en un comunicado. Según Eisenkot, Netanyahu sabe que los equipos negociadores de Yashar! y del Likud ya tienen prevista una reunión para hoy domingo, por lo que su llamamiento es “el farol de turno”.

El líder opositor recordó que las condiciones para sumarse a un “Gobierno de emergencia” encabezado por él son “el reconocimiento de los principios” que ha fijado y “la separación de los extremistas”.

Eisenkot sostuvo que Netanyahu “es consciente de su derrota en las elecciones” y de que existe “una mayoría absoluta” en su contra entre los ciudadanos y en la Knéset, por lo que libra “una batalla de contención” para obstaculizar la formación de un nuevo Ejecutivo y frustrar la sustitución del presidente de la Cámara, el diputado del Likud Amir Ohana.

En ese sentido, retó al Likud y a Sionismo Religioso a demostrar su voluntad de una “verdadera alianza política” el próximo martes, cuando la Knéset votará la candidatura de Kahana, diputado de Yashar!, coronel en la reserva, excomandante de escuadrón aéreo y exmiembro de la unidad de élite Sayeret Matkal.

“Es su oportunidad de demostrar lo serios que son. O, una vez más, todo es un truco político vacío y nada más. La elección está en sus manos”, afirmó Eisenkot, que aseguró estar trabajando “en estos mismos minutos” para formar “cuanto antes” un Gobierno de emergencia nacional.

Con información de EFE y AFP