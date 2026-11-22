El líder de la oposición israelí Gadi Eisenkot, encargado de formar el próximo gobierno, invitó al partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu a negociar una posible coalición.

Estas negociaciones deben comenzar hoy domingo y reflejan “un compromiso real a favor de la formación del gobierno más amplio posible”, afirmó el partido Yashar de Eisenkot.

Eisenkot tiene hasta el próximo mes para formar un gobierno, tras las elecciones legislativas de finales de octubre que no han otorgado ninguna mayoría absoluta, ni a su bloque opositor ni al de Netanyahu.

El bloque de Eisenkot está dividido sobre el camino a seguir: aliarse con los ultraortodoxos, con los partidos árabes o un gobierno de unión nacional con Netanyahu.

“Para considerar todas las opciones”, Eisenkot “ha pedido al equipo de negociación del partido que invite a sus homólogos del Likud a una serie de negociaciones maratónicas”, precisó Yashar en un comunicado.

El ex primer ministro Naftali Bennett, figura del bando de Eisenkot, declaró el sábado que su partido se negará a aliarse con “Netanyahu o su bloque, cualquiera que sean las circunstancias”.

Eisenkot ya se había declarado abierto a la formación de un gobierno con miembros del Likud, pero excluye unirse a una coalición dirigida por el primer ministro saliente.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

Netanyahu pide un gobierno de unión nacional, que presenta como necesario para garantizar la seguridad de Israel, y critica duramente a los partidos árabes, que cuentan con 19 escaños y se oponen a su reelección.

Eisenkot, cuyo bloque cuenta con 48 diputados en la Knesset (Parlamento israeí), donde la mayoría absoluta es de 61, subrayó el viernes que no quiere que las negociaciones se eternicen y está dispuesto a presentar un gobierno minoritario. “Si fracasan los sinceros intentos que estoy liderando para formar un gobierno de amplia coalición, tengo la intención de formar un gobierno de emergencia nacional, que me esforzaré por ampliar antes o después de su toma de posesión”, escribió Eisenkot en la red X.

El candidato apeló al resto de diputados a “seguir el dictado de su conciencia y decidir si se forma un nuevo Gobierno”, ante la posibilidad de estar “dispuestos a arrastrar al Estado de Israel y a sus ciudadanos a unas nuevas elecciones”, con Netanyahu ejerciendo el cargo en funciones.

Cuando el presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot formar Gobierno tras las elecciones, comenzó un plazo de 28 días para que junte una mayoría parlamentaria que le permita dirigir el país. Ese periodo expira el 6 de diciembre. Sin embargo, el plazo se puede extender dos semanas más, hasta el 20 de diciembre.

La coalición de Eisenkot, que excluiría a los partidos árabes obtuvo un total de 48 escaños en el Parlamento de Israel. La de Netanyahu obtuvo 53, pero pese a ser superior tiene un margen de maniobra menor para buscar apoyos que le den los 61 escaños necesarios para la mayoría en la Cámara. Las dos formaciones árabes, que no apoyarán a Netanyahu pero ofrecen conceder el Gobierno a Eisenkot, suman 19.

El líder del partido Yisrael Beitenu (Israel, Nuestra Tierra), Avigdor Líberman, defendió ayer sábado pactar con los partidos judíos ultraortodoxos como la “única” manera de lograr una mayoría parlamentaria que dé el Gobierno a Eisenkot.

Líder opositor. El presdiente Isaac Herzog encargó al líder opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo gobierno en Israel. Foto: AFP fotos

“La única manera de desmantelar el bloque de Netanyahu es formar una coalición con Shas y Judaísmo Unido de la Torá. Sí, eso tendrá un precio político e ideológico (...) Estoy dispuesto a pagarlo para lograr el objetivo realmente importante: reemplazar a Netanyahu y formar un gobierno estable que dure cuatro años”, escribió en la red social X el político derechista.

“Gobierno de minoría: trampa y continuación del Gobierno de Netanyahu”, comienza el mensaje en redes de Líberman. “No se puede caer en la histeria cada día, y ciertamente no se deben tomar decisiones fatales bajo presión y con el deseo de lograr una victoria momentánea”.

De esta forma, Líberman rechazó nuevamente aceptar el apoyo de los partidos árabes (formados y votados mayoritariamente por palestinos con ciudadanía de Israel) para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento nacional.

“En la realidad de seguridad explosiva en la que vivimos, especialmente en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que el nacionalismo judío se refiere a Cisjordania) y en la Franja de Gaza, una coalición que se apoye en los partidos árabes no sobreviviría más de unos pocos meses”, añadió.

En este sentido, Líberman acusó al líder la Lista Conjunta (uno de los dos partidos árabes), Yúsef Yabarín, de haberse opuesto a la ofensiva en Gaza y apoyado la creación de un Estado palestino en una entrevista reciente en televisión.

Parte de la campaña de la mayoría de socios de Eisenkot se ha centrado en defender algo que los ultraortodoxos rechazan: exigir que estos religiosos tengan que hacer el servicio militar obligatorio al igual que el resto de israelíes. También Líberman, político secular, estableció en el reclutamiento obligatorio uno de sus requisitos para apoyar una coalición de Gobierno. AFP, EFE