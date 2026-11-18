Estados Unidos atacó ayer martes con aviones de combate una base de misiles iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en respuesta a la agresión de Irán, informó un responsable militar de Washington.

Cazas estadounidenses “utilizaron munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm”, declaró el responsable estadounidense bajo condición de anonimato, y añadió que el ataque se produjo en respuesta a una “agresión iraní dirigida contra personal y activos estadounidenses”.

Por su parte, el régimen de Irán confirmó que Estados Unidos bombardeó ayer la isla iraní de Qeshm, después de que la república islámica atacara Baréin por tercera vez en cinco días.

Anteriormente, Estados Unidos había llevado a cabo ataques contra esa isla -por ejemplo, a principios de noviembre- asegurando que eran “limitados” y “defensivos” y que no los había anunciado para evitar dar la impresión de que se estaban retomando operaciones a gran escala. Más temprano, Irán reivindicó un nuevo ataque contra una base estadounidense en Baréin, el tercero en cinco días, en lo que supuso un repunte de las hostilidades dentro de la guerra en Medio Oriente, que se había calmado relativamente desde septiembre.

Irán estaría preparando -según CNN- un ataque químico contra Washington. “En las últimas 72 horas, los medios proisraelíes ‘informaron’ que Irán estaría tramando utilizar armas químicas en Washington, construyendo bases militares bajo represas”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en la red X.

AFP