Carlos Alzugaray (La Habana, 83 años) conoce muy bien al régimen cubano. Surgió de sus tripas. Formó parte de la primera generación de diplomáticos de la Revolución cuando ingresó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Era 1961 y habían pasado dos años desde el ingreso de los barbudos en la capital. Representó a la isla en un puñado de países y ante la Unión Europea.

Por eso su discurso de verso suelto llama la atención y molesta a la oposición y a los sectores duros del Gobierno. Podrá gustar o no lo que dice. O cómo lo dice. Pero no huye. Alzugaray conversa con EL PAÍS en un hotel de Ciudad de México sobre las negociaciones con Washington y el polémico papel de Raúl Guillermo, nieto de Raúl Castro.

Pregunta. Trump y Rubio alternan las amenazas de invasión con señales de diálogo. ¿Hacia dónde van?

Respuesta. Hay que entender el contexto. En Estados Unidos hay dos corrientes. La primera sostiene que Cuba es un Estado ilegítimo al que hay que derrocar. Por regla general, los republicanos han estado ahí. La segunda es la normalización de relaciones y dentro de ella hay quienes creen que la mejor manera de destruir la Revolución es acercándose. Trump y Rubio vienen de la tradición republicana de cambio de régimen por la fuerza.

El secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente de EE. UU., Donald Trump, en conferencia de prensa. Foto: AFP

P. ¿Cree en la versión dialogante de Rubio?

R. Él pertenece a lo más derechista de la comunidad cubanoamericana. Se acerca a Trump desde su primer mandato para lograr su objetivo: que caiga la Revolución. ¿Y cómo pensaba lograrlo? Venezuela. Primero fue la estrategia de [Juan] Guaidó. La idea era: “Tumbamos a Maduro y Cuba se cae”. No pasó. Ahora hicieron lo mismo, solo que con violencia, con el secuestro de Maduro. Cuando Rubio ve que no pasa el colapso, modifica. Empieza a hablar de negociación. Pero a su manera: cuando le preguntaron si iría a La Habana, respondió que sí, pero solo para pedirles que se vayan.

P. Llama la atención que en esas negociaciones se saltan al Gobierno y eligen a Raúl Guillermo Castro, El Cangrejo, como interlocutor…

R. Rubio viene con su mentalidad miamense. En Miami, Cuba no es un país, es la finca de los Castro. Así que hay que negociar con un Castro. Pero Fidel murió, Raúl está retirado y su hijo Alejandro, que negoció con Obama, estaba fuera de juego. Así que parece que enganchan a Raulito, y se presta. La oferta fue que la familia Castro se fuera a Moscú con su dinero y ellos harían lo que les diera la gana. También le piden a [Miguel] Díaz-Canel que renuncie. No funcionó, porque nadie de la familia Castro va a entregar el país. Todo esto ha sido opaco. Para mí no está claro si Raulito fue solo a esas reuniones. Me dijeron estos días que no, que estuvo con un hermano de su padre [el fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, presidente del holding militar Gaesa que, según cálculos independientes, controla cerca del 40% de la economía].

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Foto: Reuters / Archivo

P. Una de las imágenes más fuertes de estos meses es la del Cangrejo sentado con la plana mayor del Partido Comunista sin tener un cargo.

R. Era coronel del Ministerio del Interior y tenía un cargo en la seguridad personal.

P. Sí, pero no es parte de la cúpula...

R. El hombre con quien Raúl contaba era con el padre, pero se murió. Veo dos lecturas. La primera: cuando fallece López-Calleja, Raúl siente que el tinglado [la estructura] que había montado se cayó. Porque era el sustituto de Díaz-Canel y el miembro más importante de la familia. Los hijos de Fidel no pintan nada. Así que había que posicionar a Raulito. La segunda: que esto se hace con la anuencia de Raúl, porque si él muere, el miembro más alto de la familia no está. Esa sensación me la dejó el perfil que le escribió el USA Today, donde Raulito dice que nunca pensó dedicarse a la política, pero que si lo llaman, va. Tiene fama de playboy, y eso no está bien visto en Cuba. No sé si los generales están de acuerdo. Si Raúl muere mañana, ¿qué respaldo tiene?

P. ¿Gaesa estará detrás?

R. Es posible. El papá era el papá. Gaesa ha crecido muchísimo, pero no es popular. Teóricamente depende del Minfar [las Fuerzas Armadas Revolucionarias], pero López-Calleja maniobró, apoyado en su vínculo familiar, para salirse de ese control y responder solo ante Raúl. Eso violenta la estructura del Ejército.

Se ve un bicitaxi en una calle de la ciudad de La Habana, capital de Cuba. Foto: AFP

P. Raúl se distinguió de Fidel por ser menos personalista. ¿Qué implica este aparente cambio?

R. Él siempre ha sido un hombre de instituciones. Fidel hacía las cosas a su manera sin importarle las estructuras. Ahora, de buenas a primeras, coges a tu nieto y lo pones por encima de los generales y de Díaz-Canel, al que tú promoviste. ¿Cree que a los altos cargos del Minrex les hace gracia? No les puede hacer gracia. Es un sistema parecido al de Fidel, pero Fidel tenía toda la autoridad, todo el carisma y era brillante. Y Raúl no tiene el carisma, ni la autoridad, ni es tan brillante como él.

P. ¿Cuánto respaldo tiene el dicho de que Díaz-Canel gobierna pero no manda?

R. Eso mismo se decía de Raúl: gobierna pero no manda; el que manda es Fidel. Y tampoco era verdad. Lo que pasa es que en Cuba hay un vacío de información. Pero si Raúl está promoviendo a Raúl Guillermo, se puede dar un vacío de poder. Si un funcionario le dice: “Usted no me puede mandar, ¿dónde está la orden de mi ministro?”, constitucionalmente puede pasar. Quizás nadie se atreva, pero eso va acumulando tensiones. Además, el desgaste de Díaz-Canel se transfiere a Raúl. Eso nunca pasó con Fidel. En los círculos de poder también hay quienes dicen que se equivocó [al elegir a Díaz-Canel como sucesor].

Vista de la Embajada de Estados Unidos en La Habana el 2 de junio de 2026. Foto: AFP

P. ¿Ve una reforma política que acompañe a las reformas económicas? Una glásnost caribeña.

R. Cuando se muera Raúl. Yo creo que después de que se muera Raúl, Díaz-Canel no aguanta más. Todo depende de la correlación de fuerzas, y no veo a ningún grupo con una vocación realmente democrática. Pero eso [una reforma] va resquebrajando el sistema.

P. Los presos políticos suelen ser moneda de negociación del régimen. La última excarcelación, con Biden, fue primordialmente de presos comunes. ¿Por qué no los liberan?

R. No sé por qué no lo hacen. Se puede presentar como un gesto humanitario, sin que parezca una concesión. No pierden nada. Aquellas excarcelaciones, con todo respeto, fueron una tomadura de pelo. Se gestionó mal. Lamentablemente, en la cúpula creen que pueden hacer cosas y que nadie se entera. Ya no es la misma cúpula ni el mismo entorno. Juan Carlos Espinosa / El País de Madrid