Díaz-Canel agradece a países que votaron en contra del bloqueo de EE.UU. a Cuba, entre ellos Uruguay

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este jueves la "solidaridad de las 130 naciones", entre ellas Uruguay, que votaron en Naciones Unidas a favor de la resolución que exige el fin del embargo de EE.UU. a la isla, y que este año perdió apoyo de 35 países con respecto a 2025.

"En nombre del pueblo de Cuba agradecemos la solidaridad de las 130 naciones que dieron su voto contra el bloqueo genocida y el castigo colectivo al que nos somete el gobierno de EE.UU.", aseveró el mandatario esta jornada en la red social X.

Díaz-Canel calificó estos respaldos como "un acto de valor y de soberanía, frente a las coacciones (de EE.UU.) para que no lo hicieran".

La votación de la Asamblea General de la ONU para poner fin al embargo estadounidense contra Cuba se aprobó con 130 votos a favor el 28 de octubre de 2026 Foto: UN Web TV

Desglose de la votación en la ONU: la pérdida de 35 apoyos y el alineamiento regional

Este miércoles, la Asamblea General de la ONU aprobó con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, la resolución no vinculante "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", que la isla presenta desde 1992.

El respaldo a esta resolución cayó este año notablemente en comparación con 2025, cuando obtuvo el apoyo de 165 países, 7 votaron en contra y 12 se abstuvieron.

Países como Colombia, Paraguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica fueron algunos de los que se unieron la víspera a Estados Unidos e Israel, y votaron en contra de la resolución. Mientras que Venezuela no participó.

La votación estuvo marcada por denuncias de La Habana de presiones estadounidenses a los Estados miembros para que modificaran sus votos en el sufragio y por una discusión en medio de la sesión de la Asamblea General, entre el canciller cubano Bruno Rodríguez, y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

La misión de Cuba ante las Naciones Unidas escucha al representante de Estados Unidos, Michael Waltz, en la sede de la ONU en Nueva York. Foto: EFE

Waltz había llamado a los Estados miembros de la ONU a votar en contra del texto presentado por la isla, porque, de lo contrario contribuirían "al maltrato al pueblo cubano".

De la orden de Kennedy en 1962 al agravamiento del bloqueo energético en 2026

La medida entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba un embargo comercial y financiero.

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado durante 2026 por el bloqueo energético impuesto por EE.UU. desde enero, que interrumpió los suministros petroleros y por las sanciones secundarias que ahuyentan a inversionistas extranjeros, medidas que han agudizado la ya situación precaria en la isla.

EFE