Cae a 83.000 el número de trabajadores en el sector turístico cubano tras una profunda crisis energética

Unos 22.000 puestos de trabajo públicos dentro del sector del turismo han sido afectados en Cuba debido a la actual crisis energética y económica, y al “deterioro progresivo de la actividad” desde la pandemia de covid-19, señalaron ayer sábado medios estatales.

“Al cierre de 2025, el sector contaba con unos 103.000 trabajadores, mientras que actualmente alrededor de 83.000 continúan laborando en sus instalaciones”, puntualizó el ministro de Turismo en Cuba, Juan Carlos García, durante una comparecencia en el programa televisivo estatal Mesa Redonda.

Señaló que muchos de esos trabajadores afectados, “mantienen su vínculo con el turismo”, pero tuvieron que incorporarse “temporalmente a otras actividades y sectores, entre ellos hospitales e industrias”.

García reconoció a su vez, que la reducción no “responde únicamente a las dificultades más recientes” en la isla, marcada por una policrisis con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial, sino también a un “deterioro progresivo de la actividad y sus niveles de comercialización”.

El economista cubano Ricardo Torres, dijo a EFE en junio pasado, que el número de trabajadores directamente afectados por el desplome del turismo oscilaba entre los 20.000 y 30.000.

EFE