EE.UU. aumenta presión sobre Cuba y refuerza sanciones contra el régimen: ¿en qué consisten las medidas?

Estados Unidos anunció ayer un reforzamiento de sus sanciones contra Cuba, que incluye restricciones a las operaciones financieras vinculadas a la isla comunista, incluso para su sector privado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció medidas que prohíben las transacciones financieras “indirectas” con las entidades cubanas sancionadas, en particular con aquellas vinculadas al aparato de seguridad y con Gaesa, el conglomerado económico del ejército cubano.

La OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro, también elimina la autorización de las transacciones conocidas como “U-Turn”, que permitían a los bancos estadounidenses procesar desde 2024 los pagos en dólares relacionados con Cuba, siempre que su origen y destino estuvieran fuera de Estados Unidos y no involucraran a ciudadanos estadounidenses.

La nueva normativa también suprime la autorización que permitía a los bancos estadounidenses “abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de un ciudadano cubano que fuera emprendedor independiente del sector privado”.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Foto: Wikipedia

Este acceso al sistema bancario estadounidense para empresarios privados había sido autorizado en 2024 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), como parte de las medidas destinadas a apoyar al incipiente sector privado cubano.

“Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso”, señaló en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, refiriéndose a las reformas a favor del libre mercado que el gobierno aprobó en junio para enfrentar la crisis económica.

Estas sanciones atacan “de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo”, añadió. La política de máxima presión que Washington aplica sobre la isla coincide con un alza acelerada de las importaciones del sector privado cubano desde Estados Unidos. AFP