El Frente Amplio pide al gobierno más respaldo y solidaridad con Cuba y Palestina, acercarse al bloque Brics

El Frente Amplio pidió al gobierno un pronunciamiento más firme en favor de Palestina y Cuba al aprobar este sábado el capítulo sobre coyuntura internacional del documento estratégico que puso a consideración durante el VIII Congreso Ordinario de la fuerza política.

Según supo El País, el documento final, aprobado por amplia mayoría, introduce cambios al texto puesto a consideración de las bases hace unos tres meses. Las modificaciones agregan un llamado al gobierno para que haya un “pronunciamiento más claro” y más “acciones de solidaridad” con Palestina y Cuba.

Además, responsabiliza a Israel de un “genocidio”, sostiene que la revolución cubana es un “ejemplo para las izquierdas” y condena la “agresividad” de Estados Unidos en la región. Asimismo, el documento pide que el gobierno estudie su grado de participación en los Brics, bloque fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Durante el Plenario, se puso a consideración una moción para que el gobierno respalde la denuncia de Sudáfrica para que la Corte Internacional de Justicia declare que Israel violó la convención contra el genocidio. Pero la propuesta no tuvo los votos suficientes.

A su vez, también resultó rechazada una propuesta para regular la inteligencia artificial. En el Plenario, que reunió a unos 1.400 delegados en el Palacio Peñarol, también se aprobó sin mayores cambios el capítulo referente al rol del Frente Amplio. Dicho apartado, llama a fortalecer la estructura partidaria, recuperar el vínculo con la sociedad y renovar las formas de militancia.

Este domingo, se votarán los dos capítulos restantes del documento: un balance político de la campaña electoral y el gobierno, y otro referido a estrategias electorales. Además, se renovará el mandato de Fernando Pereira como presidente del partido.