En la previa del Congreso del FA, sector de Cosse reconoce “descontento” en la gente y en los frenteamplistas

En la previa del VIII Congreso Ordinario del Frente Amplio (FA), que llevará el nombre de José Pepe Mujica, varios sectores de la fuerza política adelantaron sus posicionamientos sobre la marcha del actual gobierno, en algunos casos públicamente y en otros de forma reservada.

Este jueves, el sector liderado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, celebró la decisión de proponer la reelección de Fernando Pereira como presidente del FA, que se realizará entre el 16 y el 18 de octubre. El dirigente cuenta con amplios consensos dentro de la fuerza política y el respaldo de los sectores mayoritarios.

Sin embargo, La Amplia mencionó como tema a analizar en el Congreso el malestar en la ciudadanía y de los propios frenteamplistas con la actual administración liderada por el presidente, Yamandú Orsi.

“No venimos a decir que todo está bien. Hay descontento en parte de la población y también de nuestra propia gente, y no se puede mirar para otro lado. Valoramos que el documento congresal lo reconozca con honestidad: problemas de gestión de la política, falta de coordinación y errores de comunicación terminan generando malestar en la militancia. La respuesta no es replegarse. Frente a las dificultades, más Frente Amplio, más y mejor política”, valoró el espacio político.

📣 Declaración política de La Amplia, de cara al VIII Congreso del FA “Compañero José Pepe Mujica”. pic.twitter.com/2JYIMjDPuY — La Amplia (@laampliafa) October 15, 2026

Lo señalado por agrupación no es novedoso en la interna de la coalición de izquierda. Ya había sido planteado en agosto en el documento elaborado por el Plenario del Frente Amplio de cara al Congreso e incluso reconocido por Pereira.

“Viene siendo notoria la falta de coordinación dentro del propio gobierno. Esto, además de ser uno de los principales motivos que, según las mediciones de opinión pública, han incidido en la caída de la popularidad del gobierno, principalmente entre los frenteamplistas, ha generado un gran malestar y desorientación en la militancia más estrecha, alimentando dudas y disconformidades. Son estos los primeros escollos a superar y está claro que la fuerza política, sin la ayuda del gobierno, no los podrá corregir”, señala el documento que será analizado en la instancia órganica, y que fue redactado en agosto frente a una coyuntura política diferente a la actual.

En las últimas dos semanas, el gobierno ha logrado tomar la iniciativa en la agenda con noticias positivas, como la caída de la pobreza, el proyecto de ley para reducir la edad de retiro y el anuncio de una posible inversión millonaria, que sería la más grande de la historia del país.

No obstante, aunque varios dirigentes consultados por El País se muestran optimistas, resta saber si esa percepción se traducirá en una mejora de los niveles de aprobación. Las próximas encuestas permitirán evaluar si el repunte registrado en las últimas mediciones se sostiene.

Entre las propuestas de La Amplia, se llama a reconocer lo que falta y alcanzar “resultados visibles en seguridad y convivencia”, así como dar respuesta a los problemas de salud mental y a la emergencia habitacional. A su vez, se señala que, pese a la “difícil situación fiscal heredada”, el gobierno descartó un ajuste.

En materia de autocrítica, la agrupación de Cosse —que está reuniendo firmas para constituirse formalmente como sector nacional— señaló “las dificultades para responder a tiempo a problemas concretos como la seguridad, el empleo y el costo de vida”.

Además, en línea con otras preocupaciones expresadas por distintas corrientes del FA, aludió al “avance electoral de las derechas y las extremas derechas en el continente”, un fenómeno que, según planteó, “interpela a los progresismos”.

Discusión por el 1%

En el caso del Movimiento de Participación Popular (MPP), si bien se han elaborado varios documentos, las fuentes consultadas señalaron que, por el momento, son de discusión interna en la previa al Congreso, que tendrá como eje central el intercambio entre las bases del sector, los integrantes del Plenario Nacional, representantes de grupos políticos, de las departamentales y de las coordinadoras, entre otros.

El pasado fin de semana, por su parte, Seregnistas retomó un viejo planteo del ex vicepresidente Danilo Astori, quien había insistido en diversas instancias políticas en la necesidad de adaptar y renovar las “formas de participación” y los mecanismos de organización del Frente Amplio.

Como adelantó El País, los más de 2.100 militantes y delegados que participarán en el Congreso Nacional discutirán cientos de mociones presentadas por comités de base y algunos sectores políticos ante las cuatro comisiones temáticas, encargadas de recibirlas y analizarlas. Las comisiones son: Coyuntura Internacional; Balance del Congreso de 50 años de Unidad, celebrado en 2021; Estrategia Política y Línea Programática; y Rol de la Fuerza Política.

Entre los temas más recurrentes en los diversos documentos a los que accedió El País, aparece la propuesta de volver a discutir el impuesto al 1% más rico de la sociedad uruguaya. El planteo es impulsado tanto por varios comités de base como por sectores políticos, entre ellos Casa Grande. La iniciativa ya generó diferencias durante el actual gobierno entre las corrientes más ortodoxas del FA —como el Partido Comunista y el Partido Socialista— y las moderadas, como el MPP y Seregnistas.

La propuesta del sector de la senadora Constanza Moreira, en concreto, plantea: “Es necesario aplicar una política fiscal redistributiva bajo el criterio de que ‘pague más el que tiene más’; para ello debemos implementar instrumento fiscales progresivos, así como analizar el gravamen a los patrimonios de muy alto porte y depósitos en el exterior. En especial se deberá considerar la propuesta gravamen del 1% a los patrimonios que superen el millón de dólares elaborada por el Pit-Cnt. También será necesario considerar otras fuentes de financiamiento”.

Sobre este debate, que promete ser uno de los centrales durante el Congreso, la comisión actuante recomendó que “se junten todos los comités mocionantes a la propuesta del 1% al 1% más rico para armar una única moción”.