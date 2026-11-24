Infantes de la Marina de Estados Unidos asignados a la Fuerza de Tarea Secure realizaron ejercicios de entrenamiento con fuego real y maniobras tácticas en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, entre el 11 y el 13 de noviembre, informó este lunes del Comando Sur (Southcom).

Las prácticas incluyeron el uso de ametralladoras M240B y simulaciones en condiciones realistas, durante las cuales los militares entrenaron desplazamientos coordinados, comunicación, respuesta a instrucciones cambiantes y coordinación entre compañeros, detalló el Southcom en su cuenta de X.

Los ejercicios estuvieron orientados a reforzar la preparación operativa, la coordinación y la capacidad de respuesta de los infantes de Marina ante distintos escenarios de combate, sin que las autoridades militares estadounidenses precisaran si el entrenamiento está vinculado a alguna operación o despliegue previsto.

Base Militar de la Bahía de Guantánamo. Foto: Archivo

Los ejercicios se producen en medio de la intensificación de la presión económica y diplomática del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Cuba, mediante sanciones a empresas y sectores estratégicos de la isla y amenazas de imponer aranceles a los países que le suministren petróleo.

El pasado 5 de noviembre, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos individuos y ocho empresas, dos de ellas chinas, al considerar que tienen vínculos con élites en Cuba, así como con redes que mueven petróleo a y desde la isla o facilitan material militar al ejército cubano.

Washington busca forzar cambios políticos en La Habana, mientras el Gobierno cubano denuncia el endurecimiento del embargo y enfrenta una grave crisis energética, con apagones que en algunas zonas superan las 24 horas. EFE