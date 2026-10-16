En pleno debate y crítica por “capricho político”, Gremial del Taxi presenta nuevos autos sin mampara y con cámaras

La Gremial Única del Taxi presenta este viernes dos “prototipos” de vehículos sin mampara, que entienden como “soluciones novedosas que contemplan la seguridad y confort del ciudadano y también la del trabajador”.

La patronal divulgó un comunicado en el que insiste en que el uso de mampara “puede ser opcional”, frente a la postura contraria del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), que se niega a sacar las mamparas de los vehículos.

Oscar Dourado, presidente de la gremial, dijo a El País que estos prototipos “van a permitir mantener la seguridad de los conductores y mejorar en el 100% el confort y la seguridad de los usuarios del taxi”.

“Además de eso, vamos a presentar la instalación de tres cámaras, una de las cuales apuntará hacia adelante para dilucidar el manejo, la intervención en la seguridad de tránsito, y determinar responsabilidades en caso de un choque que puedan eximir al conductor”, dijo, y se refirió a la videovigilancia dentro del propio auto.

“Sabemos que la actitud de cualquier ciudadano, cuando estamos frente al hecho irrefutable de la grabación de una cámara, cambia un poco, entonces eso va a ayudar. Va a haber una cámara que, cuando suba el cliente, va a tener un único registro en el cual queda identificado el usuario”, agregó.

La tercera cámara, según explicó Dourado, tendrá el objetivo de “determinar si el conductor se cansa, como vienen hoy en camiones y ómnibus, que ante signos o síntomas que tiene un conductor de cansancio le va a provocar una alerta”.

Asimismo, enfatizó que cerca de “un millón y medio de ciudadanos de Montevideo” se “merecen el mejor confort” y “la mejor inversión ya la hace el taxi comprando unidades de alto costo”. Consultado sobre el rol de la Intendencia de Montevideo en el debate, puntualizó que “las autoridades entienden la situación, porque ellos reciben las quejas de los usuarios”.

Dourado envió una carta la semana pasada a la Junta Departamental de Montevideo, a la que accedió El País, en la que solicita presentar los nuevos “prototipos de autos equipados con dos desarrollos de mamparas distintas” ante su Comisión de Movilidad.

Las autoridades de la patronal ya habían enviado misivas a ese mismo órgano de la junta —tal como una de principios de setiembre, a la que accedió El País—, para insistir en que se avance con el retiro de la mampara y “que el mismo sea de carácter opcional recogiendo la aprobación del conductor dependiente y del permisario”.

“El uso obligatorio del pago electrónico en el taxi desde hace ya más de ocho años ha tenido buenos resultados, haciendo que el efectivo desaparezca y con ello la rapiña violenta y cualquier agresión a los trabajadores. Más del 90% de lo recaudado en una jornada de trabajo es sin efectivo”, asegura la carta.

En ese sentido, señala que a los vehículos que cumplen la “misma tarea” por aplicaciones móviles no se les “impone esta barrera con el usuario y cliente del servicio, lo que les permite estar en una situación de privilegio que hoy no tiene justificación alguna”. La comisión recibirá a la Gremial Única del Taxi el próximo lunes 26 de octubre.

En contraposición, el secretario de organización del Suatt, Damián Fernández, dijo a El País que hay un “permanente show de la patronal” que responde a un “capricho político” de Dourado.

“Los trabajadores nos negamos a poner arriba de la mesa una negociación que tenga que ver con nuestra vida. La patronal, estos shows que hace, evidentemente, son para confundir a la gente y al trabajador, y quieren imponer su postura”, manifestó.

El sindicalista criticó que se discute “si la mampara sí o no, pero no se habla de inversión en el sector”. Y argumentó: "Los coches siguen viniendo con las mismas dimensiones y hay posibilidades de mejorar en ese sentido”.

En esa línea, indicó que la mampara existe hace 32 años y “el material sigue siendo el mismo”, y hoy en día “hay otros materiales que se pueden implementar, que cumplen la misma función y evitan los golpes fuertes, al ser más flexibles”.

“Es un capricho político de Dourado, no se quiere ir sin antes intentar derrotar esta postura del sindicato. Tiene en contra a la mayoría de sus afiliados. No tiene nada que ver con mejorar el servicio, porque no hace nada para mejorar el servicio, sino al contrario”, aseveró.

Fernández también expresó que “hoy los números triplican, cuadruplican o quintuplican los hechos de violencia en la sociedad” y “sigue habiendo efectivo en el coche”.

"Es más, si no hubiera efectivo en el coche, de todas formas los implementos que tiene el coche valen a veces dos o tres veces más que la eventual recaudación”, comentó.

Rol de la intendencia

El sindicato también entiende que hay una “culpa” de la intendencia, “que ha permitido el monopolio de la patronal del taxímetro”.

“Es el ente que regula el sector. Hemos planteado en un montón de ocasiones discutir de forma seria el servicio del taxímetro y las condiciones de trabajo. Somos trabajadores que nos bajamos a los 60 años con un montón de enfermedades producto de la tarea: problemas cardíacos, de próstata, de intestino, de columna”, sostuvo.

Germán Benítez, director de Movilidad de Montevideo, manifestó en entrevista con El País a fines de agosto que “este tipo de medidas se dispusieron originalmente por un problema de seguridad asociado a los conductores”, ya que “hubo una época muy complicada en materia de asesinatos de taxistas”.

“Así que este tipo de elementos son muy sensibles para los trabajadores. Entonces, yo lo que le he transmitido a la patronal y también al Suatt es que si hay consenso entre ellos, la intendencia no tiene problema en disponer modificaciones a la normativa. Sin consenso, no estamos identificando la posibilidad de hacerle cambios a la normativa vigente”, declaró por entonces.