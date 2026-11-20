La dirigente del Partido Nacional Valeria Ripoll, quien fuera candidata a vicepresidenta en la fórmula con Álvaro Delgado, se reunió con el presidente de El Salvador Nayib Bukele durante su visita al país centroamericano.

Así consta en una publicación de la exdirigente sindical en Instagram, donde compartió dos fotos y escribió: "Gracias al presidente Nayib Bukele por la oportunidad de conocerlo personalmente e intercambiar unas palabras. Agradezco su hospitalidad y la de su equipo, que nos permitió acercarnos a la realidad de El Salvador y apreciar los importantes cambios que han logrado".

Valeria Ripoll junto a Nayib Bukele en El Salvador. Foto: Instagram/@valeriaripoll1

Días atrás Ripoll había compartido otras imágenes en Instagram, esta vez pertenecientes a una conferencia que contó con su participación en ese país.

Según describió, fue invitada por la vicepresidencia de El Salvador, a cargo de Félix Ulloa, para la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, en la cual Ripoll habló de "gobernabilidad, liderazgos políticos, seguridad y demandas ciudadanas".

Ripoll lanzó su agrupación en el Partido Nacional con un guiño a Bukele

A mediados de octubre la dirigente nacionalista lanzó su agrupación Somos, dentro del sector D Centro. Tiene el lema “somos futuro, somos nuevas ideas, somos Montevideo”, con un guiño —y así dejó en claro la excandidata a la vicepresidencia— al partido del presidente de El Salvador.

El guiño se debe a que el partido de Bukele se llama Nuevas Ideas. Un partido de un país que ya había visitado hacía poco tiempo. Pero Ripoll aseguró que no se refiere al presidente salvadoreño “por popularidad”. “No hablamos de copiar y pegar lo que hace, de estado de excepción, de cárceles de máxima seguridad, ni pandilleros. Pero sí hablamos de seguridad y de propuestas: del cero ocio y de privados de libertad que trabajen y estudien, que cultiven sus propios alimentos y que salgan con oportunidades”. "No hablamos de violación de los derechos humanos", añadió.