El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentará este jueves ante la autoridad electoral su candidatura para competir por un nuevo mandato en las elecciones generales de febrero del próximo año. El anuncio se produce en medio de su ofensiva contra las pandillas en Haití.

Con una aprobación cercana al 80%, el mandatario parte como favorito para obtener un nuevo período de seis años. Su popularidad se sustenta principalmente en su política de seguridad, aunque su aspiración a la reelección también es posible gracias a una polémica reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida.

Bukele, de 45 años, finca su popularidad en la guerra contra las pandillas que redujo drásticamente la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo. Sin embargo, la estrategia derivó, según la ONU, en crímenes contra la humanidad.

Su candidatura se formaliza en momentos en que mantiene un despliegue de más de 2.000 soldados en Haití, un país azotado por poderosas pandillas que presuntamente secuestraron a cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre, integrantes de una fuerza multinacional avalada por la ONU.

Aunque el objetivo de la operación es rescatar a los militares, el foco giró a ataques contra jefes pandilleros y a un acuerdo entre los dos países que está bajo reserva y podría ampliar la presencia de las tropas salvadoreñas.

Bukele quiere "consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado, diciendo que no solo derrotó a las pandillas salvadoreñas, sino que está ayudando a otro país con una crisis de seguridad que parece irresoluble", dijo a la AFP Diego Da Rin, especialista en Haití de Crisis Group.

Las acusaciones contra Bukele

En las elecciones del 28 de febrero, el presidente enfrentará a una oposición débil. Sus rivales son el médico de izquierda Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la exdiputada de derecha Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), los dos partidos que gobernaron el país antes que él.

Desde marzo de 2022 rige en El Salvador un régimen de excepción. Desde entonces, el gobierno detuvo a más de 93.000 personas, y casi el 90% de ellas sigue sin juicio. Las organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas y más de 500 muertes de personas bajo custodia del Estado.

Al mandatario también se lo acusa de tener casi 90 “presos políticos”. Entre ellos está la abogada Ruth López, detenida en mayo de 2025, que denunciaba casos de corrupción y restricciones a las libertades. Además, se le atribuye haber negociado en el pasado con pandilleros, algo que él niega.

El presidente de EE.UU. Donald Trump recibe al presidente salvadoreño Nayib Bukele Foto: AFP

La ofensiva contra las pandillas sigue siendo popular, pero su gestión de la economía dolarizada recibe las peores calificaciones, sobre todo por el costo de vida: la canasta básica se lleva casi el 66% del salario mínimo, que es de 408 dólares.

El líder más popular entre los uruguayos

Según el último estudio de opinión pública de Latinobarómetro, que en Uruguay es realizado por Equipos Consultores, Nayib Bukele es el líder en el extranjero con mejor imagen entre los uruguayos. El estudio fue publicado en octubre pasado.

El sondeo captó valoraciones “muy variadas” entre las personas encuestadas, y la población en ocasiones tiene un “desconocimiento relativamente amplio”. No obstante, y aunque un tercio de la población no sepa quién es, Bukele recibió comentarios “claramente favorables” entre quienes lo reconocieron.

Tras las encuestas presenciales a unos 1.200 uruguayos, Bukele comentó su alta valoración en Uruguay. “Poesía…”, expresó en su cuenta de X, refiriéndose a la noticia.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda en desfile militar tras ser juramentado en el Palacio Nacional. Foto: AFP

Los resultados confirman estudios previos sobre la opinión de los uruguayos, que en relación al mandatario de El Salvador, “no es una rareza”, afirmó la consultora. Según la medición un 43% lo valoró positivamente, quedando un neto favorable de 27 puntos.

Bukele también es el líder mejor evaluado en América Latina, con niveles mayores en promedio que en Uruguay. El 84% de los salvadoreños valora positivamente su mandato, señaló Equipos sobre la encuesta publicada en Subrayado (Canal 10).

Una constitución a medida

El camino de Bukele para un tercer mandato quedó despejado en julio de 2025, cuando el Congreso, controlado por su partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección indefinida.

Ya en 2024, la candidatura de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue autorizada por un fallo de jueces afines.

Un manifestante haitiano besa una remera con foto del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el 17 de noviembre de 2026. CLARENS SIFFROY/AFP fotos

Además de la reelección indefinida, la reforma de 2025 amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele, quien acudirá la noche de este jueves al tribunal electoral, concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

Con información de EFE y AFP