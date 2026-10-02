En Uruguay cae el apoyo al sistema democrático, según informe del Latinobarómetro

Un reciente informe correspondiente al año 2026 elaborado y publicado por la Corporación Latinobarómetro refleja que Uruguay es la única democracia que está "consolidada" en la región, aunque alerta que el apoyo a este sistema político en el país experimentó una disminución de seis puntos porcentuales cayendo del 70% en 2024 al 64% en el período 2025/2026.

El estudio, que analiza el estado de la democracia en 18 países de Latinoamérica, subraya que su apoyo a nivel continental se recuperó al 52% en 2026 tras mínimos históricos durante la pandemia de Covid-19. Además hacen referencia a que la región hay once países con gobiernos de derecha, mientras que la izquierda gobierna en México, Brasil, Guatemala y Uruguay. En cuanto a regímenes que califican como dictaduras, el informe de Latinobarómetro menciona a El Salvador, Venezuela y Nicaragua.

En otros términos, el estudio apunta a que actualmente hay datos que "dan para concluir que China tiene más influencia en América que Estados Unidos".

El respaldo a la democracia en Uruguay y la alerta por la caída de seis puntos

Uruguay se encuentra en el segundo puesto de los países que más apoyan el sistema democrático, con 64%. En primer lugar está Argentina, con 73%, mientras que en el tercer puesto hay un empate entre Chile, Costa Rica y Venezuela con 63%. Sobre el país petrolero, el informe destaca que esa nación "ha tenido históricamente altos porcentajes de su población que apoya la democracia". En ese sentido, consideran que el dato "es paradojal" ya que "ese país tiene una dictadura".

Por otro lado, nuestro país registró una disminución al apoyo de la democracia por detrás de Bolivia y seguido de Panamá, ya que en el período actual, Uruguay cuenta con 64% de respaldo a este sistema, mientras que en 2024 el apoyo era de 70%, teniendo así una diferencia de -6 puntos porcentuales.

Cámara de Senadores. Foto: Leonardo Mainé/El País.

En alternancia del poder, el informe hace referencia a las elecciones de 2024, donde se proclamó ganador el actual presidente Yamandú Orsi.

El informe destaca que Uruguay es el único país en el que pese a el paso de los años, los encuestados mencionan la existencia de 10 partidos en cada una de las mediciones, algo que no ocurre en el resto de las naciones, donde en número de colectividades políticas varía año a año. Sin embargo, un 65% de los uruguayos asegura no sentirse representados políticamente en el Parlamento. En cuanto a seguridad pública, el informe señala que un 67% de la población está de acuerdo con que "un poco de mano dura del gobierno no viene mal al país".

"La mano dura se activa particularmente con el miedo a la violencia del crimen organizado transformándose en una demanda ciudadana contra la delincuencia. Las democracias latinoamericanas están expuestas a las características culturales de sus pueblos", indica el estudio.

Foto: Estefanía Leal/El País

Ficha técnica

Se aplicaron 19.207 entrevistas cara a cara en 17 países de América Latina entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026.

Las muestras por país son representativas de la población de 18 años y más en cada país. Se aplicaron 1200 entrevistas en los países de Sudamérica y México, y 1000 entrevistas en los países de Centro América y República Dominicana.

El margen de error es de 3% para las muestras por país, y 1% para la muestra total.