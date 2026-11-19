Un mes después de la desaparición de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la crisis en Haití ha dado un giro con la llegada de más de 2.000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que han intensificado la lucha contra las bandas armadas que desde hace años aterrorizan a la población civil.

Los salvadoreños fueron emboscados el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe, y hasta la fecha no se sabe su paradero, aunque su vehículo fue hallado incinerado semanas después por la Policía Nacional de Haití (PNH).

Para rescatar a los cuatro militares desaparecidos, Bukele ordenó el envío a Haití de más de 2.000 soldados salvadoreños, que han logrado avances en materia de seguridad al expulsar a las bandas armadas de algunas zonas de la capital, para regocijo de la población civil.

La percepción de los haitianos es que los salvadoreños han empezado a restaurar el orden, lo que no pudieron hacer la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia y que terminó en octubre de 2025, ni la GSF, con más de 2.181 hombres de siete países actualmente sobre el terreno.

Entre los progresos están la recuperación del control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de la Electricidad de Haití (EDH) y del estadio de fútbol Sylvio Cator, donde los salvadoreños instalaron una base de operaciones.

En esas acciones también han participado en mayor o menor grado la Policía y el Ejército haitiano, la GSF y hasta la empresa de seguridad privada Vectus Global, dirigida por el estadounidense Erik Prince, con la cual el Estado haitiano suscribió un contrato para apoyar las operaciones contra las bandas criminales, pero las palmas se las lleva el contingente salvadoreño.

Los soldados de Bukele también penetraron en el feudo de la banda Chen Mechan, en el sector de La Plaine, y junto con las fuerzas de seguridad haitianas atacaron el martes a la banda Izo 5 en el barrio de Village, donde se escucharon varias explosiones.

Ayer miércoles, Bukele presentó en X, como un “regalo al pueblo haitiano”, con motivo del aniversario de la batalla de Vertières (1803), clave en la independencia de Francia, un video del ataque de sus fuerzas contra una mansión supuestamente del jefe de una banda.

Pese a que no suele haber balances oficiales de estas operaciones, la información que circula en redes sociales señala que numerosos miembros de las bandas han muerto en ellas.

Sin embargo, y a pesar del respaldo popular, las acciones de la tropa salvadoreña son cuestionadas por organismos de defensa de los derechos humanos y por algunas ONG que han advertido sobre un aumento de la violencia en Haití desde que se intensificó la guerra contra las bandas, de la falta de claridad de objetivos y de quién está al mando en esas operaciones.

“Reconozco el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. Las contribuciones de la GSF, la PNH, las Fuerzas Armadas de Haití y los socios internacionales nos han permitido fortalecer las operaciones sobre el terreno, recuperar el control del territorio y restablecer la autoridad del Estado”, dijo el primer ministro la semana pasada en X.

En una sesión el martes, el Consejo de Ministros haitiano debatió y aprobó un acuerdo de cooperación con El Salvador, cuyo contenido no se ha hecho público, pero según medios locales, Fils-Aimé retrasó su firma unos días y solo lo hizo presionado por el apoyo popular a Bukele y sus soldados manifestado en las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades.

Milo Milfort (EFE)