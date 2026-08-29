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Noticias de Haití en El País Uruguay

Patrullaje de policías en una calle del centro de Puerto Príncipe

Haití: liberaron a 13 mujeres y niños tras masacre en Kenscoff; todavía hay 47 personas secuestradas

El País
Mundo
29/08/2026, 13:48
 · 
Por El País
Un hombre que lleva a un niño cruza un río mientras se dirigen a un lugar seguro después del paso del huracán Melissa en la aldea de Rio Sevilla, provincia de Santiago de Cuba.

Las devastadoras consecuencias del huracán Melissa: casi 50 muertos en Haití y Jamaica

Federico Laitano
Mundo
31/10/2025, 10:03
 · 
Por Federico Laitano
Así quedó el Hotel Oloffson tras el incendio.

Célebre Hotel Oloffson de Haití reducido a cenizas; periodista uruguaya comparte su recuerdo del mítico lugar

Delfina Milder
Mundo
09/07/2025, 15:53
 · 
Por Delfina Milder
Haitianos caminan por una calle de Puerto Príncipe y pasan por frente a un vehículo incendiado

Más de 50.000 desplazados en el centro de Haití en solo dos semanas, denuncia Naciones Unidas

Carlos Ríos
Mundo
23/04/2025, 03:35
 · 
Por Carlos Ríos
Vista de Cite Soleil en Puerto Príncipe.

Al menos 180 muertos tras masacre en Haití: líder de banda los acusaba de enfermar a su hijo con magia negra

Agustina Pérez
Mundo
09/12/2024, 14:58
 · 
Por Agustina Pérez
Avión de la compañía Spirit Airlines tiroteado en Haití.

Avión de aerolínea estadounidense fue tiroteado cuando aterrizaba en Haití y tuvo que escapar

Delfina Milder
Mundo
11/11/2024, 17:52
 · 
Por Delfina Milder
Las autoridades son incapaces de neutralizar a las bandas armadas

Comunidad internacional se expresa horrorizada por masacre en Haití en manos de grupo armado

Fabiana Culshaw
Mundo
06/10/2024, 03:25
 · 
Por Fabiana Culshaw
Conflicto entre policias y militares

Masacre en Haití: al menos 70 muertos y 16 heridos graves en un brutal ataque de pandillas

Delfina Milder
Mundo
04/10/2024, 16:33
 · 
Por Delfina Milder
Inmigrantes estadounidenses con documentación de la Uscis.

Estados Unidos anunció que los habitantes de este país podrán ingresar gracias a un nuevo TPS: ¿de qué trata?

Nicolás Machado
Estados Unidos
04/07/2024, 15:44
 · 
Por Nicolás Machado
Caos en Puerto Príncipe

Crisis en Haití: el Gobierno decidió extender el estado de emergencia hasta el 3 de mayo próximo

Carlos Ríos
Mundo
05/04/2024, 03:25
 · 
Por Carlos Ríos
Piden un rescate de US$ 600.000

Reportan secuestro de Youtuber que viajó a Haití para intentar entrevistar al líder pandillero "Barbecue"

Daniela Calone
Mundo
29/03/2024, 20:34
 · 
Por Daniela Calone
Ariel Henry

Francia se pronuncia sobre la crisis en Haití y desea que celebre elecciones "rápidamente"

Delfina Milder
Mundo
17/03/2024, 04:25
 · 
Por Delfina Milder
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