Colorados insisten con “modelo Bukele” para la seguridad y piden aplicar algunas medidas de El Salvador en Uruguay

La visita del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a Uruguay marcó buena parte de la agenda semanal local, con reuniones con varios políticos y autoridades nacionales, incluido el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Si bien hubo encuentros con integrantes de todas las fuerzas políticas, fue el Partido Colorado el que le dio mayor relevancia y reunió a los principales dirigentes. Este jueves, Ulloa participó de una reunión con el senador y líder del sector Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, y el senador Tabaré Viera. Más tarde con el senador y secretario general, Andrés Ojeda, y el expresidente Julio María Sanguinetti.

Fue este último —en cuyo domicilio se llevó a cabo el encuentro— quien luego destacó su “gran alegría” por la visita e “interés” por el “largo periplo de El Salvador, con sus penurias y su guerra civil”. “Yo estaba presente cuando el presidente Orsi dijo” el año pasado que el país centroamericano “es una experiencia a analizar”, apuntó el exmandatario.

“Ahí se armó todo un revoltijo naturalmente en ese momento, había una fuerte corriente de izquierda en contra. Pasado el año, creo que las cosas han ido cambiando porque de hecho Latinobarómetro pone al gobierno salvadoreño con la aprobación mayor en América Latina”, sostuvo Sanguinetti.

Ojeda por su lado, quien ha referenciado el llamado “modelo (Nayib) Bukele” en varias ocasiones en el marco de sus críticas a la gestión de seguridad pública, insistió en que “hay mucho para aprender de la experiencia salvadoreña”.

“Me alegra profundamente que todos los actores del sistema hayan intentado una reunión con el vicepresidente, incluso los que hasta hace un tiempo se mostraban algo más reticentes”, dijo en alusión al Frente Amplio. Asimismo, mencionó determinados aspectos de la gestión de Bukele.

“Yo sí creo que hay herramientas concretas de la política de seguridad de El Salvador altamente utilizables en Uruguay, como por ejemplo las de control territorial, de recuperación de territorios, o las cárceles de máxima seguridad que incomunican con el exterior a jefes narcos”, explicó.

En esa misma línea, Bordaberry dijo en diálogo con El País que un planteo “muy interesante” que mencionó Ulloa fue sobre “las figuras penales nuevas que se crearon en El Salvador y permitieron combatir las organizaciones criminales y narcotráfico, entre ellas la de la tipificación del delito colectivo”.

El legislador colorado recordó que es “similar” a un proyecto de ley que él mismo presentó en abril de este año, que establece como delito la sola pertenencia a un grupo de crimen organizado, así como mayores agravantes para por ejemplo homicidios. “La realidad de esas organizaciones y el delito moderno lo exige. El Parlamento debería discutirlo”, remarcó Bordaberry.

No obstante, quien planteó reparos en cuanto al “modelo Bukele” fue el senador Robert Silva, perteneciente al sector Unir para Crecer, liderado por Ojeda. En un adelanto para una entrevista a El País que se publicará este fin de semana, dijo: “Al que afecta al derecho de otro, hay que darle con todo y tiene que pagar las consecuencias de su obrar. Ahora hay un modismo de mirar a El Salvador. Hay cosas que se han hecho bien y mal, más que nada en términos democráticos. Soy un defensor de la democracia y puedo conocer proyectos, pero debo reivindicar el Estado de Derecho”.

“Cuando se comienzan a perder garantías en un país, las circunstancias quedan a la vista. El Estado de Derecho desaparece y terminan en regímenes totalitarios, ya sean llamados de izquierda o de derecha. Por lo tanto, hay que ser muy sigiloso”, aseveró.

En esa línea, Viera dijo a El País que hay aspectos de la gestión de Bukele que son “dignos de verse”, como el sistema carcelario. Sin embargo, remarcó que los resultados en el país han venido “a costa de medidas de excepcionalidad” y Uruguay tiene “circunstancias distintas”.

En tanto, el vice salvadoreño, en rueda de prensa tras la reunión con Ojeda y Sanguinetti, manifestó que “es entendible que en esa época —en referencia a las declaraciones de Orsi— la óptica con la que se veía el proceso salvadoreño era sesgada e ideologizada, muy crítica, y venía por el desconocimiento y la mala información”.

“Ahora, un año más tarde, hemos visto que la narrativa ha ido cambiando. Ya a El Salvador no se le devalúa necesariamente por sus logros en seguridad”, sino que “fue una precondición para el desarrollo económico”, declaró.

“El presidente Bukele ha orientado que un pueblo sano y educado es un pueblo libre, y esa es la libertad con la que estamos trabajando”, agregó.

Incluso, señaló que “las relaciones bilaterales” entre ambos países “están en su mejor momento” y que Uruguay, en materia de seguridad, cuenta con “suficiente fuerza institucional para manejar el problema”, pero acotó: “Si se nos solicita, con todo gusto estamos dispuestos a colaborar”.

Ulloa asumió junto a Bukele en junio de 2019 y fue reelecto junto al presidente en 2024. No forma parte orgánicamente de ningún partido. Abogado y académico, fue designado por Bukele para su fórmula, luego de que el líder fundara su propia fuerza en 2018, de nombre Nuevas Ideas. Ha sido recibido en el pasado por otros mandatarios, como el brasileño Lula da Silva e incluso Luis Lacalle Pou en mayo de 2023, durante su gobierno.