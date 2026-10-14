Bukele es el líder mejor valorado por los uruguayos según Latinobarómetro: "Poesía...", comentó el mandatario

Según el último estudio de opinión pública de Latinobarómetro, que en Uruguay es realizado por Equipos Consultores, el presidente salvadoreño Nayib Bukele es el líder en el extranjero con mejor imagen entre los uruguayos.

El sondeo captó valoraciones “muy variadas” entre las personas encuestadas, y la población en ocasiones tiene un “desconocimiento relativamente amplio”. No obstante, y aunque un tercio de la población no sepa quién es, Bukele recibió comentarios “claramente favorables” entre quienes lo reconocieron.

Tras las encuestas presenciales a unos 1.200 uruguayos, Bukele comentó su alta valoración en Uruguay. “Poesía…”, expresó en su cuenta de X, refiriéndose a la noticia.

Poesía… — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 14, 2026

Los resultados confirman estudios previos sobre la opinión de los uruguayos, que en relación al mandatario de El Salvador, “no es una rareza”, afirmó la consultora. Según la medición un 43% lo valoró positivamente, quedando un neto favorable de 27 puntos.

Bukele también es el líder mejor evaluado en América Latina, con niveles mayores en promedio que en Uruguay. El 84% de los salvadoreños valora positivamente su mandato, señaló Equipos sobre la encuesta publicada en Subrayado (Canal 10).

Valoraciones de Lula, Milei y otros líderes

El segundo mandatario con mayor imagen positiva es Luiz Inácio Lula da Silva (36%), presidente de Brasil, y el tercero es Xi Jinping (27%), presidente chino. No obstante, los saldos netos difieren: Lula es más conocido, pero también más rechazado. Xi es menos conocido pero mejor valorado por quienes saben quién es, por lo que tiene mejor saldo neto que Lula.

Evaluación de líderes internacionales en Uruguay, según Latinobarómetro en 2026. Imagen: Equipos Consultores

Los otros dos líderes con saldo favorable en las mediciones de Equipos para Uruguay, son el Papa León XIV (26% de imagen positiva) y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (20%).

En cuanto a los mandatarios peor valorados, están el presidente estadounidense Donald Trump y el argentino Javier Milei: “Son ampliamente conocidos y reciben una opinión negativa amplia, de más de la mitad de la población”, destacó la encuestadora.

Apenas por debajo, en el grupo de líderes conocidos, figura el presidente ruso Vladimir Putin. En una segunda categoría de personajes más desconocidos pero con saldos netos “holgadamente desfavorables”, se destaca la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente israelí, Benjamin Netanyahu.

Según orientación ideológica

Dentro de los uruguayos que se definen como “de izquierda” o “centro-izquierda”, la imagen de Lula es “ampliamente destacada”, al igual que la de Sheinbaum, Xi Jinping y Pedro Sánchez, menos conocidos.

Evaluación de líderes internacionales en Uruguay entre autoidentificados de izquierda, según Latinobarómetro en 2026. Imagen: Equipos Consultores

“En un tercer escalón aparecen otros dos líderes con saldos netos positivos moderados, que pueden resultar llamativos dentro de este segmento electoral: el presidente salvadoreño, Bukele, y el Papa León XIV”, observó Equipos. Los fuertes rechazos son a Trump, Milei, Putin, Netanyahu y Rodríguez.

En cuanto a los que se definen como “de derecha” o “centro-derecha”, Bukele se destaca. Le sigue León XIV y, “curiosamente”, Xi Jinping.

Evaluación de líderes internacionales en Uruguay entre autoidentificados de derecha, según Latinobarómetro en 2026. Imagen: Equipos Consultores

Hay jucios más divididos -aunque con saldo “modestamente” positivo para Milei, Trump y el presidente chileno José Antonio Kast. El rechazo más marcado es hacia Rodríguez, Putin, y Lula.