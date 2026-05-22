Diputado blanco afirma que denuncia de Danza en Fiscalía busca "desviar la atención" de la gestión del MSP

El diputado del Partido Nacional e impulsor de la comisión investigadora del Parlamento sobre la gestión en ASSE, Federico Casaretto, criticó que el presidente del prestador público, Álvaro Danza, concurriera hoy en persona a Fiscalía a presentar la denuncia por presuntas irregularidades contra su antecesor, Leonardo Cipriani, al entender que dicho trámite debe ser realizado por el servicio jurídico del prestador estatal.

En ese sentido, sostuvo que la presencia de Danza en Fiscalía este viernes buscó generar "un hecho político" para "desviar la atención" de la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

"Estamos en el pico de cuestionamientos de las irregularidades de la ministra y esto lo que hace es desviar la atención. Yo no sé si le está pagando el favor a la ministra por los ocho meses que le bancó tener cuatro o cinco trabajos paralelamente, porque de otra forma no se entiende", dijo Casaretto en diálogo con El País.

En relación a la Comisión Investigadora en el Parlamento, el legislador blanco sostuvo que Danza "está pidiendo por favor" a los legisladores del Frente Amplio (FA), que "no voten la investigadora que lo indague a él". Apuntó a que el presidente del prestador público realizó "gestiones hasta el último momento".

Federico Casaretto, diputado por el Partido Nacional. Foto Archivo El País.

"Nosotros queremos investigar todo lo de Cipriani y lo que presentó hoy Danza, pero también queremos que esté la gestión Danza en la investigadora", añadió.

Remarcó que pasaron 20 días desde que Danza, junto al entonces vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, anunciaran que iban a realizar la denuncia penal. En esa línea, remarcó que allí se generó "el hecho político" y cuestionó "el fin" por el cual el presidente del prestador concurriera en persona.

"¿Cuándo va un ministro, o un presidente de UTE o OSE a hacer denuncias penales en persona? Para eso están los servicios jurídicos de los distintos entes. Acá hay una necesidad imperiosa de desviar la atención porque el tema Lustemberg está que arde", sostuvo, y añadió que a la gestión de la ministra "todos los días se suma una irregularidad nueva".

Danza presentó ante Fiscalía la denuncia contra Cipriani y exdirectorio de ASSE por irregularidades

Danza, presentó este viernes ante Fiscalía la denuncia contra la anterior administración, encabezada por Cipriani, por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG por parte de SAME 105 entre 2022 y 2024, así como en los convenios con el Casmu y el Círculo Católico, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

"Efectivamente presentamos a la fiscal Mónica Ferrero el escrito formalizando la denuncia. La expectativa es que se dé el curso habitual a este tipo de denuncias y la Fiscalía verifique si hay mérito o no para otras acciones", dijo Danza en rueda de prensa a la salida de Fiscalía.

Leonardo Cipriani. Foto: Fernando Ponzetto

Danza confirmó que la denuncia es para la anterior administración, incluido Cipriani, y para "exjerarcas de ASSE no funcionarias públicas en este momento".

Según el presidente de ASSE, antes de esta instancia se siguió un procedimiento administrativo de auditoría e investigación interna, que derivó en que se encontraran "algunos elementos que generan la obligación de presentar denuncia". "Luego será Fiscalía la que verifique si hay o no otras acciones judiciales", puntualizó.

Consultado por cuáles fueron las razones formales detrás de la denuncia, Danza dijo que en la investigación se encontraron "convenios que no se controlaron de manera adecuada, gastos que no se controlaron de la manera adecuada, gastos intervenidos sistemáticamente por el tribunal de cuentas y compras por montos significativos que no fueron adecuadamente controladas".