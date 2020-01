La danza de nombres de la coalición para las elecciones departamentales por Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo Luis Lacalle Pou consideró que las elecciones departamentales en Montevideo solo se pueden ganar con un candidato único y aseguró que se necesitan tres cosas: "silencio, paciencia y contactos telefónicos". Sin embargo los nombres propuestos fueron un secreto a voces y el tiempo pasa sin una definición aceptada por todos los integrantes de la coalición. Antes del 9 de febrero tiene que haber una definición según el plazo estipulado por la Corte Electoral para la reunión de los órganos deliberativos departamentales.

Desde que comenzó el proceso de elección para encontrar al candidato perfecto capaz de ganarle las elecciones al Frente Amplio ya se manejaron varios nombres, si bien ninguno parece adecuado por un motivo y otro. Acá la lista de todas las opciones que se mencionaron hasta el momento.



Sebastián Bauzá Partido Nacional El primer nombre que se mencionó fue el de Sebastián Bauzá y todos los integrantes de la coalición estuvieron de acuerdo. Peso político, empatía con los votantes, habilitado para presentarse a las elecciones y con el apoyo de todos parecía el candidato ideal. ¿Qué pasó? Bauzá bajó el pulgar y dijo que no a la candidatura.



Bauzá fue designado por el presidente electo para ocupar el cargo de la Secretaría de Deportes en el gobierno que ingresará el 1° de marzo de 2020 y es en ese cargo en el que quiere estar, según lo que explicó.



"Es una decisión de vida. De alguna manera, cada vez que jugué a algo, jugué para ganar. En la época mía de deportista, hasta cuando fui presidente de Bella Vista, de la AUF. Cuando me presento a una elección es para ganar y tengo que estar preparado. Y no es una decisión ni de dos meses ni de tres meses. En todo el año, para lo que yo me preparé es para el deporte", explicó durante una entrevista con El País.



Apoyaron: Todos los integrantes de la coalición.

​Rechazaron: Él mismo rechazó la oferta.

Gerardo Sotelo Partido Independiente Gerardo Sotelo dejó su actividad periodística para pasar a la política tras un ofrecimiento del ahora futuro ministro de Trabajo Pablo Mieres. Así es que en junio del año pasado se sumó al Partido Independiente desde donde militó durante las elecciones internas.



Siete meses después su nombre sonó con fuerza entre los candidatos blancos y colorados, esta vez para ser el candidato de la coalición bajo el lema del Partido Independiente para las elecciones departamentales.



Sin embargo varios días después pidió que su nombre fuera retirado de las posibles opciones. Su mensaje llegó luego de que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pusiera su nombre a disposición. Guillermo Domenech, excompañero de fórmula de Manini, indicó: "De Sotelo tenemos el mejor de los conceptos como periodista y como persona, pero en esta última elección el partido que integró tuvo muy magra votación en Montevideo".



Apoyaron: Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente.

Rechazaron: Cabildo Abierto consideró que no tenía el peso suficiente para ser el candidato.

Juan Pedro Damiani Partido Colorado El Partido Colorado estudió como opción proponer a Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, como un candidato para las elecciones. La propuesta llegó a través de dirigentes batllistas, informó Telenoche.



Si bien trascendió que el expresidente de la República y secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti había visto con buenos ojos presentar su nombre, finalmente la idea no trascendió.



Apoyaron: el Partido Colorado evaluó presentarlo.

Rechazaron: ningún partido se pronunció con respecto a esta alternativa.

Guido Manini Ríos Cabildo Abierto Mientras los dirigentes de todos los partidos pensaban nombres para encontrar el indicado, Manini Ríos sorprendió con una propuesta: él mismo se ofrecía para presentarse como candidato a las elecciones y ponía a disposición el lema de su partido.



Su ofrecimiento no fue aceptado por los dirigentes del Partido Colorado y del Partido Independiente. Al respecto Mieres indicó: "No parece lo mejor poner a la pata derecha de la coalición".



Una vez que trascendió el rechazo a su candidatura, Manini Ríos indicó que el objetivo de Cabildo Abierto no era generar una división entre los dirigentes de la coalición y que por lo tanto evaluaría si mantendría o no su ofrecimiento para ser candidato. Tras una reunión con integrantes de su partido decidió mantener su candidatura.



Apoyaron: Ni el Partido Nacional ni el Partido de la Gente se pronunciaron con respecto a su candidatura.

Rechazaron: Dirigentes del Partido Colorado y del Partido Independiente indicaron que no estaban de acuerdo con su ofrecimiento.

Ernesto Talvi Partido Colorado El anuncio de una candidatura por parte del designado canciller Ernesto Talvi llegó luego del anuncio de Manini Ríos. En ese momento el secretario general de Ciudadanos, Adrián Peña, señaló a El País que “la prioridad es el lema neutral y el candidato de consenso”, pero que “si es por proponer partidos, está el Partido Colorado y Talvi como candidato”.



La candidatura de Talvi entonces solo será efectiva en caso de que no se logre un candidato que sea de consenso entre todos los integrantes de la "coalición multicolor", que es el objetivo principal. Para los colorados se hace necesario contar con un candidato común para “sentirse cómodos” y disputarle la intendencia al Frente Amplio.



Apoyaron: Ningún partido se pronunció ni a favor ni en contra ya que la candidatura solo se hará oficial si no se encuentra un candidato que reciba el apoyo de todos.

Edgardo Novick Partido de la Gente Edgardo Novick es el integrante de la coalición con menos exposición pública desde que terminaron las elecciones nacionales. Sin embargo su nombre y su lema fueron también puestos sobre la mesa para estas elecciones.



El primero en mencionarlo fue Domenech. En diálogo con "Buen día Uruguay" (Canal 4), Domenech fue consultado sobre si Novick podía ser uno de los eventuales candidatos a la IMM por la coalición."¿Por qué no?", respondió, "podría ser sí una alternativa", agregó.



"Yo en lo personal no tengo ninguna objeción y pienso que por la forma de pensar de los compañeros (de Cabildo Abierto) tampoco. Tenemos personas que si bien no han militado en Cabildo Abierto, han demostrado vocación por los temas municipales. Al margen del candidato, hay que hacerle un planteamiento a la ciudadanía que le seduzca", contestó.



Quien también fue consultado por Novick fue Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia. “Yo no lo descarto. Sé que estuvo el nombre por ahí”, expresó.



Apoyaron: Cabildo Abierto

Rechazaron: ningún partido se pronunció en contra.

Jorge Gandini Partido Nacional Un posible nombre era el de Jorge Gandini, diputado por el Partido Nacional. Sin embargo consultado en Buen Día Uruguay el político negó la posibilidad.



"Es historia para mí, el tren pasa una vez, yo trabajé mucho para la elección pasada y el partido entendió legítimamente que no era yo el candidato", indicó y agregó que su foco ahora está en las tareas parlamentarias.



Apoyaron: El candidato rechazó la posibilidad antes de recibir respaldo de algún partido.

Beatriz Argimón Partido Nacional El nombre de la futura vicepresidenta sorprendió a todos, incluso a la propia Beatriz Argimón que no tenía la opción entre sus planes ni estaba preparada para una nueva campaña electoral.



Sin embargo la compañera de fórmula de Lacalle Pou sonó en la danza de nombres en medio de las negociaciones para encontrar al candidato común. La buena imagen, popularidad y aceptación que tiene la dirigente blanca hizo dudar a varios dirigentes en arriesgar y ponerla a correr.



Además Argimón cumple con los requisitos ya que no se presentó en ninguna lista partidaria en la elección interna, no integró ningún órgano partidario en este proceso electoral y está posibilitada de salir a competir por el lema (partido) que los socios de la coalición electa elijan. Muy probablemente sea el Partido Independiente.



El asunto le llegó a la futura vicepresidenta. “Están locos”, fue el comentario. En las charlas Argimón dijo que sería un asunto difícil de explicarle a la ciudadanía. “Me eligieron para ser vicepresidenta y voy a llevar adelante ese alto honor que la ciudadanía me confirió”, dijo Argimón ayer a la prensa.



Apoyaron: Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado consideran a Argimón como una buena opción

Rechazaron: La futura vicepresidenta indicó que prefería permanecer en el cargo para el que fue elegida.

Jorge Chediak Partido Colorado El nuevo nombre que había puesto el Partido Colorado era el del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.



Al respecto de su posible candidatura Álvaro Delgado indicó: "Fue la única persona en Uruguay que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia más de una vez”, que es “un gran comunicador” y “un jurista de primer nombre”. “Habrá que ver”, concluyó.



Sin embargo, Cabildo Abierto ya expresó sus reparos. El senador electo por ese partido, Raúl Lozano, dijo a El País que si bien no está "descartado", considera que no es un nombre que "tenga peso político para competirle al Frente Amplio la Intendencia de Montevideo".



"Ocupó un cargo de importancia en la Justicia, pero políticamente tenemos que estudiarlo", expresó. "No está descartado, es un caso que está a estudio", reiteró Lozano.



El diputado Ope Pasquet se expresó en Twitter y dijo que el Partido Colorado "propuso a los demás miembros de la Coalición el nombre del Dr. Jorge Chediak como candidato común a la IMM" y que "el ex presidente de la SCJ es figura pública honorable y prestigiosa" por lo que "no se entendería que se rechazara su candidatura, salvo para proponer otra mejor".



Apoyaron: el Partido Colorado propuso su nombre.

Rechazaron: Cabildo Abierto no lo descartó pero evaluarán si tiene el peso político suficiente.

Otros nombres que se manejaron

Dentro de las alternativas que fueron propuestas se manejaron otros nombres en la interna de la coalición que no tomaron trascendencia pública: entre ellos el de la senadora electa por el Partido Nacional Gloria Rodríguez, el del senador y exprecandidato blanco Juan Sartori y también el del alcalde del municipio CH Andrés Abt.