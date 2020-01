Sanguinetti: “Se puede dar la batalla de Montevideo”

Son 36 los años que pasaron desde la última vez que el Partido Colorado ganó una elección municipal en Montevideo. En 1984 -con el retorno de la democracia- también fue la última vez que los partidos tradicionales triunfaron en las urnas de la elección capitalina.

A partir de allí, todo fue festejo frenteamplista en la capital de Uruguay, y van 30 años de gobiernos de la coalición de izquierda.



Pero el líder colorado Julio María Sanguinetti visualiza que eso puede cambiar y si los partidos que conformaron la “coalición multicolor” para la elección nacional consiguen un buen acuerdo para Montevideo pueden dar batalla para volver al poder en la capital del país.

Así lo manifestó el secretario general del partido Colorado ayer tras la reunión con el presidente electo Luis Lacalle Pou. Fue el primer encuentro del dos veces exmandatario y el futuro canciller de la República, Ernesto Talvi con el líder blanco.



El encuentro sirvió para ponerse a punto en todos los temas que vienen trabajando para el cambio de mando que se dará el 1° de marzo próximo, pero también para intercambiar sobre la estrategia más fina y acertada para buscar ganar la elección departamental en Montevideo, como lo lograron en conjunto con otros partidos para el gobierno nacional.



En la pasada campaña, blancos y colorados conformaron el Partido de la Concertación, por el que salieron a competir un blanco, Alvaro Garcé, un colorado, Ricardo Rachetti, y un independiente, Edgardo Novick. Este último utilizó la competencia departamental para catapultarse a nivel nacional con la creación de un partido político nuevo, el Partido de la Gente.

Sin embargo, este lema creado en 2014 (Partido de la Concertación) no logró los votos necesarios en la elección interna de junio para continuar en carrera y ser la opción de que la oposición en Montevideo vote en conjunto.



Por eso ahora blancos, colorados, independientes, Edgardo Novick, e incluso Cabildo Abierto evalúan votar bajo un mismo lema -muy probablemente el del partido Independiente- para competirle al Frente amplio el poder en Montevideo.



“Todavía no tenemos definición. La aspiración sería ver si podemos juntar la coalición, pero es una aspiración por el momento. Hoy se puede dar la batalla de Montevideo como se dio la batalla del país”, dijo ayer a los medios de prensa el secretario general del Partido Colorado.



Sanguinetti comentó que en la reunión con el futuro jefe de estado y líder blanco estuvo el tema en la mesa de discusión.

Antes de fin de año entre los colorados rondaron los nombres de Luis Alberto “Ney” Castillo y Andrés Ojeda como opciones para salir a pelear la Intendencia en Montevideo. Con el paso de los días Castillo -que ya fue candidato en 2010- bajó su postulación.

Entre los blancos quienes se perfilaban para competir eran Sebastián Bauzá, y Andrés Abt. Pero en el caso de Bauzá también decidió desechar la posibilidad de salir a hacer campaña en la capital y concentrarse en su tarea en la secretaría de Deportes, donde Lacalle Pou lo destinó para el próximo gobierno.



En los próximos días, el líder colorado, Talvi, se reunirá con Ope Pasquet, Felipe Schipani, y Adrián Peña para resolver qué postura van a tener a la hora de competir por el gobierno de Montevideo.



En la oposición saben que las posibilidades de ganar la intendencia de Montevideo son bajas, pues así lo demostraron los números de las elecciones nacionales.

Pero la larga discusión en que se sumergió el oficialismo para definir sus candidaturas, sumado a algunos nombres poco conocidos por la población, alienta el fervor opositor de creer que el ganar esa elección es una posibilidad.

Talvi, el gobierno y la posición por Maduro

El futuro canciller uruguayo dijo estar satisfecho por el posicionamiento del gobierno uruguayo sobre el conflicto venezolano.



“En este caso en particular no hubo ninguna coordinación, pero nos congratuló que el gobierno, y en particular la Cancillería ha tomado una posición más crítica del régimen de Maduro y la actitud que asumió frente a esta situación de la Asamblea Nacional”, dijo el líder de Ciudadanos quien respaldó a Juan Guaidó como presidente.