Al final hubo foto: los líderes de la coalición subieron juntos al escenario en un acto histórico

Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres miraban al escenario donde la fórmula presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, hablaba ante una multitud de personas que se acercaron hasta el Molino de Pérez.

Ese pulmón natural ubicado en el barrio montevideano de Punta Gorda y que desemboca en la Rambla O´Higgins cambió de color durante 40 minutos y el verde predominante por el pasto quedó tapado por miles de banderas del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. El escenario estaba en el centro de esa especie de cráter natural rodeado por casas y las canteras. Muchas personas eligieron subir y mirar el acto desde arriba, como si fuera la tribuna de un estadio.

“Nos cae arriba de los hombros una profunda responsabilidad. Ya no es un partido político, esto es mucho más grande, esto es mucho mayor”, dijo Lacalle Pou mientras los líderes de la “coalición multicolor” esperaban por primera vez todos juntos al costado del estrado.

Foto: Francisco Flores.

“El 27 de octubre los uruguayos le empezaron a decir al país que quieren un cambio, pero un cambio distinto y único a todo lo que hemos visto”, continuó el candidato nacionalista y agregó: “(La población) no dijo ‘quiero que el Partido Nacional sea el responsable del cambio’. No dijo ‘quiero que sea el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente’. Al revés, nos dijo ‘a ver ustedes, distintos, distinta historia, distinta trayectoria, distintos candidatos, tomen, quiero que se hagan cargo todos juntos para el país que viene’”.



Lacalle Pou sostuvo que “Uruguay terminó con la mayoría absoluta después de 15 años”. Entre gritos y aplausos el líder blanco se refirió a la oposición e indicó que después de las elecciones “salieron de nuevo los escépticos” a decir que los partidos opositores no se iban a poner de acuerdo. “En una semana y dos días los equipos técnicos se pusieron de acuerdo en esto que para nosotros es un enorme orgullo, que es un compromiso para el país”, agregó mientras con su mano izquierda sostenía el documento del acuerdo interpartidario.



“No pensemos en que se van, vamos a pensar en que venimos, que es mucho más lindo, es mucho mas importante”, dijo respecto al Frente Amplio.

Luis Lacalle Pou. Foto: Francisco Flores.

A la cancha

“Yo en el 2013 me fui al instituto Ceres a hablar con un economista”, dijo Lacalle Pou y un grito abajo del escenario interrumpió su discurso: “Vamos Talvi, vamos”. “Bueno, no me develen el secreto”, replicó el líder nacionalista y generó una catarata de risas. Era el momento de Talvi y los colorados que llegaron hasta Punta Gorda lo sabían. “Tuvimos algún matiz en campaña, pero no importan los matices, importa cómo se resuelven”, dijo Lacalle. Luego miró al costado del escenario y le hizo una seña. Talvi subió tres escalones y de esa manera se convirtió en el primero de los líderes de la coalición multicolor en pisar el escenario. Los gritos de “Talvi, Talvi” empezaron a caer desde lo alto de las canteras y desde abajo del escenario.



Manini Ríos seguía al costado del estrado. Esbozó una sonrisa cuando Lacalle recordó que la fecha de su cumpleaños era la misma que la de Irene Moreira, su esposa y electa senadora por Cabildo Abierto. En segundos iba a entrar a la cancha otro de los líderes de la coalición multicolor. “Con Guido Manini tuve una excelente relación personal y profesional”, dijo el líder blanco y recordó la etapa en que él era senador y Manini comandante en jefe del Ejército. “Le pido a Manini que nos acompañe”, dijo Lacalle y los gritos de “vamos la coalición” sonaron fuerte.

Guido Manini Ríos y Pablo Mieres. Foto: Francisco Flores.

“Yo con Pablo Mieres he generado una relación de respeto y afecto muy fuerte y por eso quiero que Pablo nos acompañe en este estrado”, dijo Lacalle y el acto de la fórmula blanca se transformó en el de la coalición. El líder blanco, luego, mencionó a Edgardo Novick y dijo que no asistió por estar de viaje, pero que había dejado su saludo y apoyo. En el escenario ya estaban Talvi, Manini, Mieres, Lacalle y Argimón. “Esta puede ser la famoso foto que algunos querían”, indicó el nacionalista y despertó la ovación de todas las personas que fueron hasta el Molino de Pérez a presenciar un acto histórico.



“Yo fui al acto y nada más”, dijo Mieres ayer a El País, intentando desdramatizar el tema. Contó que Lacalle lo convocó y que no tuvo problemas en aparecer con los demás líderes de la “coalición multicolor” y poder concretar la tan esperada foto, que no se pudo realizar cuando se firmó el acuerdo interpartidario la semana pasada.



Tanto Mieres como Talvi tenían reparos en posar junto a Manini en la firma del acuerdo, según supo El País. Sin embargo, la semana pasada el expresidente colorado Julio María Sanguinetti dijo al programa En Perspectiva de Radiomundo que la foto no se había podido realizar porque “el Partido Independiente tenía una posición muy negativa frente al general Manini Ríos”. El tema fue utilizado en los últimos días por el Frente Amplio y el candidato Daniel Martínez insistió en que los líderes de la “coalición multicolor” no logran sacarse una foto todos juntos.

Talvi: “Ganas de empezar a trabajar”

El líder del Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo que el acto fue “hermoso” y “que reafirma la vocación de cambio detrás de un proyecto de país y un programa de gobierno que fue acordado por cinco partidos que tienen mayoría parlamentaria y por ende la capacidad de llevar adelante los cambios que el país ya no puede demorar y tiene que encarar de manera urgente”. El electo senador colorado dijo estar “muy ilusionado” por lo que se vio en el acto y “con ganas de empezar a trabajar”.

Manini: “El objetivo es el cambio”

“Creo que va a marcar el inicio de un cambio que el país está reclamando hace mucho tiempo”, dijo Guido Manini Ríos sobre el acto de la coalición multicolor de ayer. Consultado sobre los matices entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente Manini sostuvo: “hemos trabajado por nuestro proyecto. No nos interesó las criticas ni matices con otros partidos. Para nosotros el objetivo es iniciar el proceso de cambio necesario y la única forma es que el 24 noviembre triunfe la fórmula del doctor Lacalle”.

Mieres: “Es ineludible” un cambio

“El Partido Independiente firmó el compromiso por el país y estamos acompañando un acto de la fórmula presidencial”, dijo Pablo Mieres. Además remarcó que saldrá a recorrer el país para “el apoyo para un cambio que yo creo que es ineludible”.



Consultado sobre la foto junto con Manini Mieres indicó: “fue gracioso lo de la foto. En realidad las diferencias ideológicas entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto son obvias, son evidentes, van a seguir existiendo. Las coaliciones se hacen entre diferentes”.