Delgado dijo que estudian "dos o tres nombres" para la Intendencia de Montevideo

Continúa la incertidumbre sobre cuál va a ser el candidato único que propondrá la coalición multicolor para la Intendencia de Montevideo (IMM). Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia, dijo que él y el presidente electo, Luis Lacalle Pou, manejan “dos, tres” nombres para el puesto dentro de los que hay mujeres y hombres. Las declaraciones fueron hechas en el programa "Vespertinas" de Canal 4.

En cuanto a cuál va a ser el lema bajo el que vayan a las urnas, comentó que su “propuesta es usar los de menor votación”. Además, dijo que “en un principio la idea” es que voten bajo el lema Partido Independiente.

​

Hay una “restricción de nombres”, comentó. Esto se debe a que aquellas personas que se presentaron a las elecciones nacionales bajo un lema, en las departamentales no pueden cambiarse.

Delgado también planteó la posibilidad de que pueden llegar a elegir un candidato “que no haya estado en ninguna lista en ningún partido”.



Luego, consultado sobre si es más relevante la persona que seleccionen o el lema por el cual va, respondió que “lo más importante es un candidato que genere consenso y acuerdo en toda la coalición de gobierno que vote junta”.



En el programa realizaron una dinámica en la que le preguntaron sobre posibles candidatos para la IMM. Sobre Ernesto Talvi comentó que está “condicionado” por ser excandidato a presidente por el Partido Colorado.



Lo mismo respondió cuando se le consultó por Guido Manini Ríos, excandidato a presidente por el Cabildo Abierto, y Jorge Gandini, senador electo por el Partido Nacional.



En cuanto a Edgardo Novick, excandidato a presidente por el Partido de la Gente, dijo: “Yo no lo descarto. Sé que estuvo el nombre por ahí”. Sobre Jorge Chediak destacó que “fue la única persona en Uruguay que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia más de una vez”, que es “un gran comunicador” y “un jurista de primer nombre”. “Habrá que ver”, concluyó.



De Hugo de León, candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado en 2009, comentó que cree “que no está viviendo en la país”. Por último, en referencia a Gloria Rodríguez, senadora electa por el Partido Nacional, dijo que “tiene muchos méritos personales” y comentó que “es una candidata diferente” ya que “es la primera senadora afrodescendiente”. Sin embargo, “participó en la interna del Partido Nacional”.



“Después de 30 años de gobierno del Frente Amplio en Montevideo hay que darle una oportunidad al cambio”, remató.