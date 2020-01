La coalición discutirá hasta mañana el nombre del candidato a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Reina la incertidumbre en la coalición por Montevideo. Siguen las conversaciones reservadas por el candidato en común a la IMM. Hasta ayer había una danza de nombres, pero ninguna resolución. Sin embargo, se supo que la definición se conocerá antes de mañana jueves, según dijeron a El País fuentes de la negociación.

En términos de estrategia política los negociadores tienen claro que será muy difícil instalar un candidato en los pocos meses que restan para las elecciones departamentales de mayo. No obstante, ya está resuelto impulsar el concepto “continuidad o cambio” como centro de la campaña.



Los colorados Ernesto Talvi y el expresidente Julio María Sanguinetti presentaron al presidente electo, Luis Lacalle Pou, una alternativa para disputar la IMM en representación de toda la coalición.



Fuentes de Ciudadanos, allegadas a Talvi, informaron a El País que la intención fue ofrecerle a Lacalle una última opción para que sea considerada como alternativa para la IMM. Si bien las fuentes prefirieron por ahora no hacer público el nombre, confirmaron que se trata de una persona vinculada al Partido Colorado.

Es que para los colorados ya es irrevocable la decisión del empresario y exdirigente del fútbol Sebastián Bauzá de no competir por el sillón municipal junto a la definición de Cabildo Abierto de postular la candidatura de Manini Ríos para la IMM lo que terminó embretando a los socios de la coalición.



A cuatro días de que se inicien las diferentes convenciones nacionales de todos los socios de la coalición de las que saldrán aprobados por mayoría los acuerdos electorales de cada partido, en filas coloradas comenzaron a sonar algunos nombres. Fuentes consultadas informaron que uno de esos nombres es el del dos veces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y que incluso ya fue presentado a la dirigencia de Cabildo.

Semanas atrás, el nombre de Chediak sonó fuerte para ocupar un lugar en el Poder Ejecutivo. Si bien aquella intención quedó en nada, la circulación de su nombre dejó en claro que goza de un buen vínculo con el presidente electo. Teniendo en cuenta que ejerció la magistratura desde mediados de la década de 1970, se trata de una figura que, por inhibiciones constitucionales, nunca ejerció la actividad partidaria.



Ayer el expresidente Sanguinetti hizo, durante una entrevista en radio Sarandí, una descripción de cómo tendría que ser un candidato a la IMM por la coalición: Tiene que tener “comprobada capacidad para la administración, sentido del Derecho y calidad y capacidad republicana y democrática”.



“La figura no está, pero confío en que se encuentre y que todos hallemos ese candidato común, para eso estamos trabajando”, subrayó Sanguinetti.

Apoyo a candidatos.

En Cabildo están dispuestos a respaldar a Ernesto Talvi como candidato de la coalición bajo el lema del Partido Independiente a la IMM, pero también están dispuestos a apoyar una eventual candidatura blanca, del Partido de la Gente e incluso una del Partido Independiente, si se los consulta oportunamente.



“Es una candidatura de fuerza y con posibilidades de disputarle la Intendencia de Montevideo al Frente Amplio (...) No tengo problemas con que el candidato sea Talvi", señaló al respecto Manini ayer en “Todo Pasa” (Océano FM).



Fuentes de Cabildo informaron que como alternativa a la eventual candidatura de Manini Ríos que fue propuesta a la coalición para disputarle al Frente Amplio la Intendencia, el excomandante del Ejército tiene en mente un nombre de filas del Partido Nacional.

Manini dijo que “hay otro político dentro del Partido Nacional que se lo hemos propuesto al propio Partido Nacional", contó. En este sentido, fuentes blancas consultadas descartaron el nombre del diputado Jorge Gandini.



Por su parte, los dirigentes blancos han cumplido a rajatabla el mandato de su líder: el presidente electo Luis Lacalle Pou dijo el sábado en La Paloma, Rocha, que los socios de la coalición debían concertar para lograr un acuerdo en Montevideo. De lo contrario Lacalle Pou recordó que no tienen chance de ganarle al Frente Amplio.

El futuro mandatario pidió trabajar en silencio y con prudencia. Y así se está manejando el tema al más alto nivel político. Sin embargo eso no quita que a nivel dirigencial la danza de nombres abarque desde empresarios que nunca participaron en la política, dirigentes blancos que no se presentaron en las elecciones internas, hasta figuras importantes que integrarán el futuro gobierno.



Pero, lo cierto, es hasta la noche de ayer martes, lo blancos no manejaban un escenario firme y claro de a quién postular.