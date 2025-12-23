¿Qué va a pasar con el dólar en Uruguay, la economía, los precios y el déficit fiscal este año, el próximo y en 2027?

Redacción El País

El dólar en Uruguay está actualmente en $ 39, y su trayectoria hace que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no estén "cómodos". Al mismo tiempo la economía se desacelera y la inflación está levemente por debajo del objetivo del Banco Central (BCU). Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos años con esos indicadores? Los bancos, las consultoras, las cámaras empresariales y sindicatos, los economistas y las AFAP responden sobre ello en la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación que elabora el BCU cada mes y que ayer divulgó para diciembre. Los analistas ajustaron levemente a la baja sus proyecciones de inflación y sobre la actividad económica, al tiempo que redujeron sus estimaciones del precio del dólar, respecto a las encuestas de noviembre.

En cuanto a la economía uruguaya, los economistas, bancos, consultoras y AFAP expresaron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá este año 2,1% (en noviembre preveían 2,3% y en octubre 2,35%). Las proyecciones van de 1,9% a 2,5%. Si bien la estimación del MEF en el proyecto de ley de Presupuesto es de una expansión del PIB de 2,6% en 2025, ayer el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo que "el crecimiento de este año va a estar ubicado en torno al 2,3%, es algo menor a lo que nosotros preveíamos".

Para el año 2026, los analistas prevén en mediana que la economía uruguaya crezca 1,9%% (en noviembre y en octubre estimaban 2%), con respuestas entre 1,5% y 2,2%.

En tanto, para 2027 proyectan en mediana una suba del PIB de 2% (mismo guarismo que en noviembre y octubre), con respuestas entre 1,5% y 2,3%.

¿Qué va a pasar con los precios?

Respecto a la inflación, bancos, consultoras, gremiales, sindicatos, economistas y AFAP proyectan en mediana que se ubique en 3,8% este año (en noviembre preveían 4% y en octubre 3,92%), con respuestas entre 0,75% y 4,98%.

Esa previsión está por debajo de la meta del BCU que es que los precios aumenten 4,5% en el año.

Para 2026 los analistas estiman en mediana que la inflación será de 4,52% (en noviembre preveían 4,65%, mientras que en octubre creían que iba a ser de 4,7% en el próximo año). Las respuestas van entre 3,42% y 5,3%.

En tanto, para 2027 la mediana de los analistas estima que la suba de precios será de 4,64% (en noviembre preveían 4,72% y en octubre 4,7%). Las respuestas oscilan entre 4% y 5,3%.

Para los próximos 24 meses (que es el dato más relevante para el BCU ya que es el lapso que necesita la política monetaria para poder incidir en los precios) bancos, consultoras, gremiales, sindicatos, economistas y AFAP proyectan en mediana que la inflación sea de 4,63%. Eso está prácticamente en la meta del BCU (4,5%). Las respuestas van entre 4% y 5,32%.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Además, en esta encuesta (lo hace cada tres meses) incluye la pregunta de a cuánto va a estar la inflación en cinco años y las respuestas en mediana muestras que los analistas proyectan que sea de 4,5% (con respuestas entre 2% y 6,5%.

¿A cuánto se espera que esté el dólar a fin de año, al cierre de 2026 y de 2027?

El dólar en Uruguay ha cotizado en las últimas semanas sobre los $ 39 (incluso en algunas jornadas por debajo). "Las autoridades económicas no estamos cómodas con la trayectoria del tipo de cambio y con los efectos que la trayectoria del tipo de cambio puede tener", dijo ayer Oddone en una entrevista con el programa En Perspectiva de Radiomundo.

Gabriel Oddone el ministro de Economía y Finanzas. Foto: Estefanía Leal.

Para fin de este año, los analistas estiman en mediana que estará a $ 39,30 (una nueva reducción respecto al $ 40,20 previsto en noviembre, al 40,45 proyectado en octubre y al $ 40,50 en setiembre), con respuestas entre $ 39 y $ 40,50.

Ese valor, supone que la moneda estadounidense aumente 0,6% respecto al precio que cotizó ayer ($ 39,07 el dólar interbancario).

En tanto, para fin del año próximo, los analistas proyectan en mediana que el billete verde cotice a $ 40,50 (en noviembre estimaban $ 41,20, en octubre $ 41,60 y en setiembre $ 41,90 para el cierre de 2026). Las respuestas van de $ 39,70 a $ 42.

Por último, para el cierre de 2027, los analistas ven al dólar en mediana a $ 41,90 (cuando hace un mes creían que finalizaría a $ 42,45, en octubre a $ 43,15 y en setiembre a $ 43,45), con respuestas que oscilan entre $ 40,29 y $ 44.

El dólar en la jornada

El dólar empezó la semana con una leve suba de 0,07% y se negoció en promedio a $ 39,07. Ayer la divisa estadounidense cotizó entre $ 39 y $ 39,15 para finalizar en $ 39,10. El valor de cierre subió 0,39% respecto al del viernes.

En lo que va del mes el billete verde baja 0,49% y en el año cae 11,34%.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 20 centésimos para la compra y 10 centésimos para la venta y cerró en $ 37,90 y $ 40,30 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 47 transacciones por US$ 24 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió 0,42% y cerró en 5,5389 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 3,85%, mientras que en 2025 retrocede 10,55%

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,02% y cerró en 1.452 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,09% y el año 40,7%.

Desempleo y déficit fiscal

Al igual que en marzo, junio y setiembre, en la Encuesta de Expectativas Económicas de diciembre, el BCU incluye preguntas sobre el desempleo y el déficit fiscal previsto.

Respecto al desempleo, los analistas prevén en mediana que en el promedio de este año sea 7,4%, con respuestas que van entre 7% y 7,8%. En tanto, para 2026 y 2027 no proyectan grandes cambios, con una tasa de desocupación de 7,6% y 7,65% respectivamente en mediana.

En cuanto al déficit fiscal, los economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan en mediana que sea de 4,3% del PIB este año (el MEF prevé que sea de 4,1% del PIB). Las respuestas van entre 4% y 4,9% del Producto.

Para 2026 los analistas estiman en mediana que el déficit fiscal será de 4,5% del PIB y para 2027 creen que será de 4,1% del Producto.