Manini Ríos sobre eventual candidatura de Talvi: "Estaríamos dispuestos a apoyarlo"

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, reconoció este martes en "Todo Pasa" (Océano) que si finalmente el colorado Ernesto Talvi "presenta su candidatura, estaríamos dispuestos a apoyarlo". "Es una candidatura de fuerza y con posibilidades de disputarle la Intendencia de Montevideo (IMM) al Frente Amplio (...) No tengo problemas con que el candidato sea Talvi", añadió.

Manini Ríos destacó que su eventual postulación como candidato único de la coalición multicolor a las elecciones departamentales nació desde la cúpula de Cabildo Abierto. "Nuestra propuesta fue en un momento en el cual había un vacío de propuestas con posibilidades de ganar".

Asimismo, reconoció: "Muchas veces uno no hace lo que quiere o le gustaría, si no lo que entiende necesario para contribuir a lo que uno entiende que son los cambios imprescindibles en el país".

Consultado sobre la decisión que tomó el Partido Colorado de no apoyar su candidatura ni la chance de usar el lema de Cabildo Abierto, contestó: "No voy a decir que me molestó, porque la convención colorada se expidió en ese sentido, pero creo que se están restando posibilidades reales de ganar. Creo que es un error, pero no me quiero meter en decisiones de otro partido. Tienen todo el derecho a decidir lo que quieran".

El senador electo insistió en que si no se consigue un candidato único "no hay que dramatizar" y que se pueden presentar más candidatos "bajo un mismo lema".

En ese sentido, remarcó que su preferencia sigue siendo votar bajo el lema del Partido de la Gente, pero aclaró: "No tenemos problema en votar en el Partido Nacional o el Partido Colorado"

"Si bien tenemos resistencias internas al Partido Independiente, por ataques de campaña, eso no podría ser lo que haga fracasar todo el proyecto", agregó.

Respecto al nombre de Edgardo Novick, dijo que "no lo hemos discutido, pero es valido también". Manini Ríos recordó que en primera instancia Cabildo Abierto dio el visto bueno para apoyar la candidatura de Sebastián Bauzá, quien luego rechazó dicho ofrecimiento.

"Hay otro político dentro del Partido Nacional que se lo hemos propuesto al propio Partido Nacional", contó.

Consultado sobre Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, como eventual candidato, contestó: "Le tengo respeto como persona, no tengo nada contra él, pero creo que no es una candidato para ganar la IMM".

"Hemos evaluado que hay una oportunidad de terminar con el ciclo de 30 años de gobiernos frenteamplistas. Por eso mantenemos que hay que presentar una candidatura fuerte", explicó.

Además, Manini Ríos recordó que "Cabildo Abierto ha actuado en todo este proceso con sentido de unidad y coalición" y que su postulación como candidato a la IMM se hizo "entendiendo que era un aporte para conseguir esa alternativa".