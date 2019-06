Gerardo Sotelo se suma al Partido Independiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Gerardo Sotelo se une al Partido Independiente, según informaron a El País fuentes políticas.

Recientemente había contado que estaba analizando un ofrecimiento que le había hecho el líder del partido, Pablo Mieres, para sumarse a la actividad política.

El periodista dijo el pasado fin de semana a El País que estaba dudando por "un tema existencial y personal".



"¿Yo quiero dejar los medios para dedicarme a la política? Siento que, en caso de tomarlo, es un camino sin retorno. Me podría ir bien o mal, aburrirme o darme cuenta de que me equivoqué dentro de dos años y no puedo volver a hacer lo que he hecho hasta ahora. Uno puede pasarse al otro lado del mostrador porque la actividad política es una tarea legal y honorable, pero es incompatible con un rol de neutralidad que ocupo como periodista. Por lo tanto, sería definitivo. Y a mí, todavía me excita mi oficio, como dice Sabina. Me gusta lo que hago y me siento útil. Entonces me hago esa pregunta: ¿Estoy dispuesto a dejarlo? Es cierto que puedo desarrollar otras tareas periodísticas, no hay que dramatizar tanto, pero no puedo hacer los programas que hago o escribir desde un lugar de independencia".



Esa era su principal disyuntiva, pero ahora confirmó que tomó la decisión.