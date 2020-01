El Frente Amplio aprueba a Martínez, Cosse y Villar como candidatos para la IMM

El Plenario Departamental del Frente Amplio resolvió anoche que llevará tres candidatos a la Intendencia de Montevideo: Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar. Por el camino quedó la iniciativa de las bases de ir con un candidato único.

Los delegados frenteamplistas vivieron un momento de euforia y desplegaron banderas sobrantes de la campaña electoral, ya que, según se pudo ver, estaban sin uso. Los candidatos prometieron ser fraternos, conservar el ADN frentista y hacer que Berna, la capital de Suiza, quiera ser la Montevideo de Europa.



La covocatoria estaba prevista para las 19:30 y cerca de la 21 ya se conoció la decisión. “Éramos muy optimistas de llegar a los votos necesarios, pero esto nos sobrepasó, se votó por unanimidad. Fue un Plenario de una agilidad que no habíamos imaginado”, dijo a El País el presidente de la Departamental, Carlos Varela.



Un grupo de las bases presentó una moción defendiendo la candidatura única, pero perdió y a la hora de votar se plegó a la mayoría.



Para que el Frente Amplio habilitara los nombres se requirió una mayoría especial que ningún sector por sí mismo tiene actualmente en ese órgano deliberativo: cuatro quintos de los presentes.



"Soñar imposibles"

Luego de la votación del Plenario, los tres candidatos llegaron hasta la Huella de Seregni, donde dieron un breve discurso cada uno y luego respondieron a la prensa. Cosse aseguró que la “militancia hizo una proeza en noviembre porque el Frente Amplio somos todos, la unidad más allá de las palabras”. Prometió hacer de Montevideo una ciudad “con justicia, sin ganadores ni perdedores, con mucha cercanía y equilibrio”, destacó.



También mencionó que quiere que haya una ciudad de Montevideo con la misma calidad “al norte que al sur de avenida Italia” y que sea “más limpia y luminosa”.



“Si hay algo que hemos aprendido es la importancia de tener vivo lo que está en nuestro ADN, estar cerca para llegar más lejos”.



“Estamos en condiciones de proponernos soñar imposibles, llegó el momento de soñar un poco más y concretarlos. En 1923 hicimos la Rambla Sur y en el 2007 el Plan Ceibal. ¿Quién iba a pensar que esos imposibles iban a ser parte de nuestra realidad? Yo vengo a concretar”, dijo Cosse.



Carolina Cosse tiene el apoyo principal de los partidos Comunista y Socialista.

Martínez y la continuidad.

En su discurso, Daniel Martínez dijo que el Frente Amplio “es esto” que se “expresó” este miércoles en el Plenario, “unidad en la diversidad”. Llamó, además, a “poner a la gente en el centro de los desvelos”. “Vamos a trabajar leal y fraternalmente para que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio” en la capital del país, remató el excandidato presidencial del oficialismo.



Consultado por la prensa, destacó que “se trata de la continuidad de un proyecto que se sustenta en un programa común”. “Pudimos comenzar varias obras y cumplimos con la inmensa mayoría de lo que prometimos en el programa”, dijo.

Martínez destacó que el resultado del Plenario es una “muestra de madurez de los frenteamplistas”. “En el Frente Amplio si hay enojos se dan vuelta, hay acercamientos. Me llena de orgullo que la fuerza política tenga la capacidad de entender que la unidad y el programa de los diversos está por encima de las diferencias”, dijo.

Martínez no tiene el apoyo del sector al que pertenece (Partido Socialista), pero sí cuenta con el ala astorista restante: Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, Vertiente Artiguista, Liga Federal, Plataforma, de Álvaro García, el PAR, de la diputada Cristina Lustemberg, la Lista 5005 y el Grupo País.



Berna, Montevideo y Europa.

Villar, en tanto, subrayó que tiene “la seguridad, la convicción absoluta” de que cualquiera de los tres que gane le “va a dar” a Montevideo “lo que se merece: una ciudad más limpia, diversa, inclusiva, igualitaria, respetuosa y que cuide a sus ciudadanos”, y que esté “centrada en el ciudadano”.



“Nosotros queremos que Berna (capital de Suiza) quiera ser el Montevideo de Europa, y por eso vamos a luchar”, remató Villar entre aplausos.



Villar, director del Hospital Maciel, contó con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el sector político de Mario Bergara (ex Frente Líber Seregni), entre otros.

Una nueva oportunidad tras la derrota electoral

Los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia parten de situaciones políticas diferentes. El único que no perdió una elección en los últimos ocho meses es Álvaro Villar que está haciendo su debut en la política partidaria. Villar admitió que es el menos conocido de los tres.



Carolina Cosse perdió las elecciones internas del 30 de junio ante Daniel Martínez quien a su vez perdió el balotaje del 24 de noviembre a manos de Luis Lacalle Pou.



Martínez había anunciado que no volvería a postularse a la Intendencia. Sin embargo, volvió a la cancha y sorprendió hasta a su propio sector, el Partido Socialista, quien comprometió su apoyo a Cosse en el marco de una sorpresiva alianza con el Partido Comunista. Consultado al respecto, Martínez dijo que “venía de un esfuerzo gigantesco, no fue fácil recuperarse”.



“Hay algunas situaciones que son parte de la historia, en lo personal no fue fácil recuperarse de alguna de ellas. Uno se siente con fuerzas para seguir peleando por los montevideanos, gracias a la vida y al Frente por darme esta oportunidad”, dijo. Sobre su vínculo con el Partido Socialista dijo: “estamos en el camino del Frente Amplio que es lo que importa”.