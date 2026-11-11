Frustrado asalto a joyería en Carrasco: delincuentes escaparon en moto y dejaron un cargador con municiones

Dos delincuentes intentaron rapiñar este miércoles una joyería ubicada en Costa Rica y avenida General Rivera, en el barrio Carrasco de Montevideo. El robo fue frustrado y lo asaltantes dejaron en el lugar el cargador de un arma de fuego.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre las 14:20 horas. Allí, dos personas arribaron al lugar en una moto. Una de ellas ingresó al negocio y, mediante amenazas con un arma de fuego, intentó robar varios objetos.

Sin embargo, según consta en el parte policial, los autores no se llevaron ningún tipo de mercancía y se dieron a la fuga en la motocicleta con la que llegaron al lugar.

Patrullero durante un operativo policial. Foto: archivo El País.

Delincuentes dejaron un cargador en el lugar

Dentro de la joyería, las autoridades policiales constataron e incautaron un cargador de una pistola marca HK que contenía 14 municiones.

Las autoridades aún buscan identificar y localizar a los autores del asalto.