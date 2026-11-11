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    El País Información Policiales

    Frustrado asalto a joyería en Carrasco: delincuentes escaparon en moto y dejaron un cargador con municiones

    Personal policial trabaja en la zona tras el hecho ocurrido en Costa Rica y Avenida Rivera. No se registraron personas heridas ni faltantes de mercadería comercial.

    El País
    El País
    11/11/2026, 19:50
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    Complejo donde está ubicada la joyería.
    Complejo donde está ubicada la joyería.
    Foto: captura Google Maps.

    Dos delincuentes intentaron rapiñar este miércoles una joyería ubicada en Costa Rica y avenida General Rivera, en el barrio Carrasco de Montevideo. El robo fue frustrado y lo asaltantes dejaron en el lugar el cargador de un arma de fuego.

    Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre las 14:20 horas. Allí, dos personas arribaron al lugar en una moto. Una de ellas ingresó al negocio y, mediante amenazas con un arma de fuego, intentó robar varios objetos.

    Varias personas en moto y con cascos robaron una joyería en Punta Carretas Shopping

    Sin embargo, según consta en el parte policial, los autores no se llevaron ningún tipo de mercancía y se dieron a la fuga en la motocicleta con la que llegaron al lugar.

    Patrullero durante un operativo policial.
    Patrullero durante un operativo policial.
    Foto: archivo El País.

    Delincuentes dejaron un cargador en el lugar

    Dentro de la joyería, las autoridades policiales constataron e incautaron un cargador de una pistola marca HK que contenía 14 municiones.

    Las autoridades aún buscan identificar y localizar a los autores del asalto.

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