El Ministerio del Interior informó este jueves que fue detenido uno de los hombres requeridos por el intento de homicidio a dos policías luego de cometer una rapiña en un residencial cercano a los barrios Atahualpa y Prado el pasado 3 de julio.

En su investigación, el Departamento de Homicidios obtuvo el dato de que el hombre podría concurrir a la zona del Nuevo Centro Shopping el mediodía del miércoles.

Así se desplegó un operativo de “vigilancia discreta” con tecnología del Centro de Comando Unificado, detalló la cartera, que logró encontrarlo junto a otro hombre en una plaza de avenida Luis Alberto de Herrera y Marne.

Tras constatar que las características del requerido coincidían con uno de los vigilados, los efectivos se acercaron y dieron la voz de alto. Ambos intentaron fugarse a pie, pero finalmente fueron detenidos. Se le incautó un celular y un bolso que contenía un dron.

Fuentes del ministerio señalaron a El País que el detenido se apellida Perdomo. Todavía hay un segundo requerido de 31 años: Washington Matías Sánchez González, según la solicitud de colaboración a la población emitida en julio.

El individuo habría participado de una rapiña a un residencial del Prado donde resultaron heridos dos funcionarios policiales. Foto: Ministerio del Interior.

Si se tiene información sobre el individuo, el Ministerio del Interior exhorta a la población a comunicarse al 911 (mediante llamada disponible las 24 horas), realizar una denuncia anónima al 0800 5000, ingresar a la página web del ministerio ( minterior.gub.uy ) o presentarse de manera presencial. En este caso, se deberá acudir a la seccional policial más cercana.

Cómo ocurrió la rapiña y tentativa de homicidio

Tanto Perdomo como Sánchez González participaron de una "tentativa de homicidio a funcionarios policiales", informó Interior. A principios de julio, dos policías fueron heridos de bala durante un operativo en el marco de un hurto que estaba ocurriendo en un residencial ubicado entre los barrios Atahualpa y Prado, cerca de la seccional 12 de Montevideo.

Uno de ellos recibió un disparo en la pierna y se presumió que sufrió una fractura. El otro policía resultó herido de mayor gravedad y debió ser intervenido quirúrgiamente. Según supo El País, recibió dos impactos de bala, uno en un hombro y otro en el tórax. Este último proyectil habría ingresado por un lateral del chaleco antibalas, en una zona que la protección no cubría.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País.

Por su parte, el responsable del residencial que fue rapiñado manifestó tener la sospecha de que el recinto fue "entregado" ya que los delincuentes fueron en la búsqueda de cajas fuertes donde se guardan pertenencias. El crimen generó un importante operativo policial en el área luego de que dos policías fueran baleados por parte de los delincuentes tras llegar al lugar.

"A ellos [los delincuentes] les llega una información falsa de que en las cajas fuertes teníamos dinero". "Ellos rompieron las cajas fuertes y se llevaron artículos que no tienen ningún tipo de valor y esos objetos luego aparecieron todos tirados por la zona", dijo a Subrayado (Canal 10) Matías, el responsable del hogar. Relató que los delincuentes se lograron llevar $ 2.000 que se encontraban dentro de un sobre y destacó que no hubo personas lesionadas tras el crimen.