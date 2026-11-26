Un siniestro de tránsito fatal ocurrió a las 6:30 de la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 80 de la ruta 39, cerca de Aiguá, en el límite de los departamentos de Maldonado y Lavalleja.

Según informó Policía Caminera, un auto que circulaba de norte a sur despistó y volcó al margen de la carretera, por causas que aún no se determinaron.

Como consecuencia, el conductor y único ocupante del auto, un hombre mayor de edad, murió en el lugar.

Requerido murió tras protagonizar un siniestro de tránsito durante una persecución

Por otro lado, este miércoles un hombre de 33 años requerido por homicidio murió tras protagonizar un siniestro de tránsito en el barrio Lavalleja de Montevideo y poco después de evadir una persecución policial. La persecución comenzó en el barrio 40 semanas, cuando efectivos que patrullaban la zona lo vieron e intentaron identificarlo. El hombre, que circulaba en moto, se dio a la fuga y fue perdido de vista.

Momentos más tarde, la Policía recibió el aviso de un siniestro de tránsito en la intersección de Máximo Santos e Instrucciones (barrio Lavalleja). El requerido chocó su moto contra un auto que iba en el mismo sentido y salió despedido varios metros, por lo que quedó gravemente herido.

El conductor del segundo vehículo era un efectivo de Policía Científica que salía de trabajar. Fue internado en el Hospital Policial por un golpe en la cabeza y estaría fuera de peligro.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el motociclista era el hombre que había fugado de 40 semanas, y que era buscado por un homicidio ocurrido el 12 de agosto.

Luego del accidente, fue asistido por equipos médicos y trasladado con vida a un centro de salud. Allí, a causa de la gravedad de sus heridas, se constató su fallecimiento.