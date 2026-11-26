Requerido por homicidio murió tras protagonizar un siniestro de tránsito durante una persecución policial
El fallecido era buscado por un crimen ocurrido el 12 de agosto. La Policía lo avistó en el barrio 40 semanas y, tras perseguirlo y perderlo de vista, el hombre chocó en el barrio Lavalleja.
Un hombre de 33 años, requerido por homicidio, murió este miércoles tras protagonizar un siniestro de tránsito en el barrio Lavalleja de Montevideo y poco después de evadir una persecución policial, informó Telemundo y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.
La persecución comenzó en el barrio 40 semanas, cuando efectivos que patrullaban la zona lo avistaron e intentaron identificarlo. El hombre, que circulaba en moto, se dio a la fuga y fue perdido de vista.
Momentos más tarde, la Policía recibió el aviso de un siniestro de tránsito en la intersección de Máximo Santos e Instrucciones (barrio Lavalleja). El requerido chocó su moto contra un auto que iba en el mismo sentido y salió despedido varios metros, por lo que quedó gravemente herido.
El conductor del segundo vehículo era un efectivo de Policía Científica que salía de trabajar, detalló Subrayado y Telenoche. Fue internado en el Hospital Policial por un golpe en la cabeza y estaría fuera de peligro.
#AHORA | Murió el delincuente requerido por homicidio que protagonizó una persecución y posterior siniestro, en la zona del barrio Lavalleja Sur. Los detalles con @miguechagas https://t.co/xVOrGYRSM4— Subrayado (@Subrayado) November 25, 2026
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el motociclista era el hombre que había fugado de 40 semanas, y que era buscado por un homicidio ocurrido el 12 de agosto.
Luego del accidente, fue asistido por equipos médicos y trasladado con vida a un centro de salud. Allí, a causa de la gravedad de sus heridas, se constató su fallecimiento.
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