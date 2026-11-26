Un hombre de 33 años, requerido por homicidio, murió este miércoles tras protagonizar un siniestro de tránsito en el barrio Lavalleja de Montevideo y poco después de evadir una persecución policial, informó Telemundo y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.

La persecución comenzó en el barrio 40 semanas, cuando efectivos que patrullaban la zona lo avistaron e intentaron identificarlo. El hombre, que circulaba en moto, se dio a la fuga y fue perdido de vista.

Momentos más tarde, la Policía recibió el aviso de un siniestro de tránsito en la intersección de Máximo Santos e Instrucciones (barrio Lavalleja). El requerido chocó su moto contra un auto que iba en el mismo sentido y salió despedido varios metros, por lo que quedó gravemente herido.

El conductor del segundo vehículo era un efectivo de Policía Científica que salía de trabajar, detalló Subrayado y Telenoche. Fue internado en el Hospital Policial por un golpe en la cabeza y estaría fuera de peligro.

#AHORA | Murió el delincuente requerido por homicidio que protagonizó una persecución y posterior siniestro, en la zona del barrio Lavalleja Sur. Los detalles con @miguechagas https://t.co/xVOrGYRSM4 — Subrayado (@Subrayado) November 25, 2026

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el motociclista era el hombre que había fugado de 40 semanas, y que era buscado por un homicidio ocurrido el 12 de agosto.

Luego del accidente, fue asistido por equipos médicos y trasladado con vida a un centro de salud. Allí, a causa de la gravedad de sus heridas, se constató su fallecimiento.