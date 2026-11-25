Un incendio se desató en la madrugada de este miércoles en la Aguada. Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, sobre las 2:00 llegó un llamado al 9.1.1 que alertó del fuego en un depósito ubicado en Martín García y General Felipe Fraga, a metros de Agraciada.

Cuando llegaron los bomberos "se constató que el fuego se encontraba generalizado, afectando la totalidad del depósito", informó la Dirección Nacional en un comunicado.

"Se trataba de una construcción tradicional de aproximadamente 150 metros cuadrados, con techo liviano", se indicó en el escrito, y como consecuencia del siniestro "el establecimiento sufrió pérdidas totales". Además, se registró el colapso de gran parte de la estructura del techo.

"Debido a la magnitud del incendio, fue necesario solicitar apoyo hídrico y de personal, lo que permitió desplegar distintos frentes de ataque y trabajar con un importante caudal y presión de agua, logrando evitar la propagación del fuego hacia las estructuras linderas. Asimismo, se solicitó la presencia de un arquitecto de la Intendencia de Montevideo (IMM), quien concurrirá al lugar próximo a la hora 09:00 a efectos de realizar la evaluación técnica de las estructuras afectadas", informó Bomberos.

Finalmente, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales. "La investigación para determinar la causa y el origen del siniestro se encuentra a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos", concluye el informe.