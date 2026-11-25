Una mujer murió ahogada este miércoles en la playa Chihuahua de Punta del Este, en el departamento de Maldonado. Se encontraba junto a otro hombre en el agua y ambos lograron ser retirados por bañistas de la zona, pero falleció pese a los esfuerzos del personal de la Armada Nacional que le realizó maniobras de reanimación.

Según informó la Armada en un comunicado, sobre las 13:30 personal de la Prefectura del Puerto de Punta del Este recibió un aviso del 911 que alertaba sobre la presencia de dos personas con dificultades en el agua.

Posteriormente, la Prefectura desplegó personal en la zona mediante vehículos y una lancha de patrulla. Al llegar al lugar, las autoridades constataron que tanto el hombre como la mujer ya habían sido retirados del agua por personas que se encontraban en la playa.

Personal de Prefectura. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Asistencia con RCP y confirmación del fallecimiento

El hombre se encontraba en buen estado. Por su parte, la mujer se encontraba inconsciente y estaba siendo asistida por personas de la zona. El personal de la Armada le realizó a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegara una emergencia médica, que asumió la asistencia. Sobre las 14:35 horas, un médico constató el fallecimiento de la mujer.

Por su parte, la Fiscalía de turno ordenó que se tomen de declaraciones a los testigos y que intervenga un médico forense para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado indicaron a El País que la víctima era de nacionalidad argentina y que falleció con 36 años de edad. El hombre que la acompañaba tambien es argentino, añadió la Armada.