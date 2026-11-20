Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la madrugada de este viernes en la ruta 2, en el departamento de Soriano. Según informó Policía Caminera en un comunicado, el incidente fue en el kilómetro 275,6 a las 5:00 de la mañana.

Caminera señaló que una camioneta tipo furgón despistó "por causas a determinar" e impactó contra un árbol del espacio público; posteriormente volcó.

El conductor de la camioneta, único ocupante, murió en el lugar. Todavía no se difundieron oficialmente datos de la víctima, como la edad.

Camioneta volcada tras siniestro de tránsito fatal en la ruta 2 este viernes 20 de noviembre de 2026. Foto: Policía Caminera

Personal de Bomberos que concurrió al lugar determinó que "se derramó carga corrosiva", motivo por el cual se está gestionando la presencia de personal idóneo para que pueda removerla.

Mientras tanto la ruta se encuentra cortada a esa altura y se canaliza el tránsito por una calle secundaria.

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