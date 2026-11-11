Una ruta sin banquina y sin delineación de franjas: Caminera da detalles sobre la tragedia en Canelones

Un siniestro de tránsito provocó la muerte de tres personas en la mañana de este miércoles. Ocurrió a la altura del kilómetro 83 de la ruta 12, entre las localidades de Tala y San Ramón, en el departamento de Canelones.

Policía Caminera envió primero un comunicado que hablaba de una "colisión frontal con dos automóviles involucrados". En uno de los vehículos fallecieron los tres ocupantes: dos personas mayores de edad y una niña de dos años, mientras que el conductor del segundo vehículo resultó "politraumatizado grave".

En una primera instancia, Caminera había informado que uno de los fallecidos era un niño, pero en una actualización posterior aclaró que se trataba de una niña.

Detalles que se conocen del choque frontal en ruta 12

Según explicó Caminera en la actualización de la información, el punto del impacto es una recta con pendiente, sin banquina ni delineación de franjas por tratarse de una zona en la que había "tareas de mejora" en el pavimento.

La ruta a esa altura quedó "totalmente obstruida" tras el choque, según informó Caminera.

Vehículo involucrado en un siniestro de tránsito fatal en la mañana de este miércoles 11 de noviembre de 2026. Foto: Policía Caminera

El choque se produjo a las 5:50, aproximadamente. "Ambos vehículos circulaban en sentido contrario. Si bien existen daños frontales, ambos poseen deformaciones estructurales de importancia en sus laterales izquierdos", dice el comunicado.

En un auto, que iba de oeste a este, se trasladaban una pareja mayor de edad y una niña dos años. Fallecieron los tres. En el segundo vehículo, tipo SUV, iba solo el conductor que resultó politraumatizado grave y fue derivado a un sanatorio.

Tras el choque, uno de los vehículos quedó sobre la senda de circulación y el otro sobre la faja natural al margen de la carretera.