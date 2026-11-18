Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la mañana de este miércoles en la ruta 8, a la altura del kilómetro 102, en el departamento de Lavalleja.

Según información de Policía Caminera, el choque sucedió sobre las 5:50. "Por causas a determinar se produce un impacto frontolateral entre un automóvil y un camión (vacío) de transporte forestal", dice el parte policial difundido a los medios.

"Como resultado el conductor del auto, un hombre mayor de edad y único ocupante, fallece en el lugar", añade el comunicado.

La ruta quedó parcialmente obstruida y el tránsito liviano se canaliza por la ruta 8 vieja, una senda que quedó al costado de la nueva carretera.

Camión que participó de un siniestro de tránsito fatal en ruta 8 este miércoles 18 de noviembre de 2026. Foto: Policía Caminera

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