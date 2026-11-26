El hombre de 33 años que murió en la tarde del miércoles tras lograr evadir una persecución policial y protagonizar un siniestro de tránsito en el barrio Lavalleja de Montevideo, es el mismo que estaba requerido por el homicidio de una mujer de 24 años en Piedras Blancas y también era sospechado de atacar policías durante el clásico de agosto en el Campeón del Siglo.

La Jefatura de Policía de Montevideo confirmó este jueves los detalles de lo ocurrido. Efectivos de la Unidad PUMA patrullaban en el barrio 40 semanas, cuando intentaron identificar a un motociclista. El hombre no acató la orden de detenerse y se fugó.

Los efectivos lo perdieron de vista. Momentos más tarde, recibieron el aviso de que el fugado protagonizó un siniestro de tránsito en la intersección de Máximo Santos e Instrucciones (barrio Lavalleja). El hombre chocó su moto contra un auto y salió despedido varios metros, por lo que quedó gravemente herido.

Siniestro de tránsito en el barrio Lavalleja de Montevideo, donde falleció un requerido por homicidio. Imagen: Telenoche

El conductor del segundo vehículo era un efectivo de Policía Científica de 25 años que salía de trabajar. Según consignó Subrayado y confirmó El País, fue internado por un golpe en la cabeza y estaría fuera de peligro.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el motociclista era un hombre requerido por el homicidio en Piedras Blancas. Fue asistido por equipos médicos y trasladado con vida a un centro de salud. Allí, a causa de la gravedad de sus heridas, se constató su fallecimiento a las 17:40 horas, indicó la Jefatura.

El homicidio que cometió el requerido

El motociclista estaba requerido por el Departamento de Homicidios como presunto autor del asesinato a balazos de una mujer de 24 años, ocurrido el pasado 12 de agosto en Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco, barrio Piedras Blancas.

Según informó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales en su momento, sobre las 05:47 de la madrugada la Policía tomó conocimiento del ataque. Fue trasladada a un centro asistencial y luego al sanatorio del Servicio Médico Integral (SMI), donde se constató su muerte a las 08:10 por la gravedad de sus lesiones.

La joven iba acompañada por otro hombre de 57 años que sufrió un disparo en una de sus piernas y fue atendido en un centro de salud. Según los investigadores, ambos iban a pie cuando fueron abordados por un hombre que realizó los disparos y luego se fugó del lugar. Ese hombre es el que, tres meses después, murió en el siniestro del miércoles.

Tras el asesinato, la hermana de la joven fallecida denunció el hecho en varios medios y afirmó en entrevista con Telenoche que no era la primera vez que había sido atacada, por lo que la familia pidió medidas de protección en más de una oportunidad. “Ni custodia, ni nada, ni siquiera un patrullero y se pidió más de una vez y nadie hizo nada”, afirmó.

Sostuvo que las amenazas recibidas venían de otra persona privada de libertad por un homicidio, pero que desde la cárcel enviaba a otras personas para atacar a la joven de 24 años: “Mi hermana pidió custodia, mi otra hermana en una entrevista, y me la terminaron matando”, lamentó.

Los incidentes del clásico

Por otro lado, este jueves la Jefatura también indicó que el delincuente fallecido “había sido identificado mediante registros audiovisuales como presunto responsable de accionar elementos de pirotecnia en dirección a efectivos policiales durante los incidentes del partido clásico disputado el 30 de agosto en el estadio Campeón del Siglo”.

En aquel episodio, hinchas de Peñarol arrojaron distintos objetos hacia la Policía: botellas, piedras, caños, encendedores y hasta fuegos artificiales apuntando a los efectivos, consignó Ovación en su momento.

Los efectivos policiales, resguardados con escudos y posteriormente por un camión, respondieron con lanzamiento de balas de goma y también gas pimienta. A medida que fueron pasando los minutos se incrementó la cantidad de efectivos. Gracias a las imágenes captadas, un hombre de 37 años fue condenado y otros varios fueron procesados.