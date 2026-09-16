Intento de femicidio en la Udelar: agresor tendrá audiencia de formalización este miércoles

El joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), el pasado 1° de setiembre, será presentado ante la Justicia este miércoles, confirmaron a El País fuentes de Fiscalía. En la audiencia de formalización, que tiene lugar a partir de las 10:50, se espera que Fiscalía presente la acusación para imputarlo como autor de un delito de femicidio en grado de tentativa.

El agresor recibió el alta el lunes de la clínica psiquiátrica donde estaba internado y posteriormente fue detenido por la Policía. El Instituto Técnico Forense trabajó en las pericias psiquiátricas al joven, cuyos resultados fueron entregados a la Fiscalía para la acusación.

Sumario al agresor en la Udelar

El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela,volvió a referirse este martes al intento de femicidio en la Facultad de Medicina (FMED), y los distintos procesos tanto administrativos como legales que están en curso. Una posibilidad es la expulsión del agresor.

El rector dijo en rueda de prensa que el tema se trató en la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Según explicó, la universidad está tramitando un sumario administrativo contra el joven agresor. Luego de la investigación interna, que implica la declaración de los implicados, “se toma una decisión que puede ser muy variada, pero podría llegar a la pérdida de calidad de estudiante".

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, en reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia

Cancela añadió que desde la casa de estudios se está apoyando a la víctima y a su familia en su recuperación física y emocional. También se le ofreció ayuda jurídica.

Además comentó que se generaron "denuncias adicionales" luego de lo ocurrido en la FMED. Por ejemplo, se está cursando un sumario en la Facultad de Derecho por una denuncia de acoso sexual en la carrera de Traductorado.

Consultado sobre si existió con Orsi una conversación sobre medidas de prevención, Cancela dijo que es necesario trabajar para un “cambio cultural”.

Manifestación en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

Pasa por la detección temprana, la posibilidad de que cuando haya actitudes que se puedan ver como fuera de lugar, pueda haber una intervención también desde los docentes y desde los equipos técnicos”, explicó.

Reiteró que al momento no se está pensando en nuevas medidas para el control de acceso, dado que “lamentablemente esto que pasó adentro del edificio universitario podía haber pasado afuera”. Ejemplificó con el caso de la estudiante de Veterinaria, que fue asesinada por un hombre en su pareja en el lugar de trabajo.

“La forma de cambiar esta situación no pasa por que alguien entre o no con un arma en un lugar, sino que pasa realmente por las posibilidades de apoyo a las personas que sufren este tipo de situaciones y la prevención temprana”, cerró.